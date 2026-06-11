Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще предложи кандидат за главен секретар на МВР едва когато е убеден в неговите професионални качества. Коментарът той направи пред журналисти след заседание на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред“, каза Демерджиев.

Няма планове за рокади в МВР

По думите на вътрешния министър към момента не се предвиждат кадрови промени в системата.

"Дадени са задачи във всички структури. Ако се справят със задачите си, не очаквайте промени“, посочи той.

Проверка на имуществото на Делян Пеевски

Демерджиев съобщи още, че тече проверка, свързана с имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски. По думите му част от действията са насочени към разходи, направени лично от Пеевски, както и към разходи, извършени от други лица, от които той евентуално се е възползвал. Министърът допълни, че подобни проверки се извършват и по отношение на други политически фигури.

Засилен контрол срещу незаконните гонки

Вътрешният министър отчете и резултатите от последните полицейски акции срещу незаконните автомобилни гонки. Според него в Пловдив и Пазарджик са проведени две мащабни операции, при които са проверени стотици автомобили, подготвени за участие в подобни прояви.

"Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции като рискови“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че целият ресурс на МВР е насочен към ограничаването на незаконните гонки и повишаването на безопасността по пътищата.

Очакват се обвинения по случая с Васил Михайлов

По повод случая с Васил Михайлов министърът съобщи, че всички събрани материали по отношение на неговия баща са изпратени до компетентните институции.

"Води се кореспонденция по изясняване на операцията. Очаквам да бъдат повдигнати обвинения“, заяви Иван Демерджиев.

Разследването по случая продължава.