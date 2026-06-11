Държавната кампания "Кошница с грижа“ трябваше да помогне на по-бедните хора срещу скъпотията. Дали обаче наистина ни помага, или просто ни бърка в джоба? Известният блогър Тома Николов направи бърза проверка в магазините и показа с три прости снимки, че "евтиното“ всъщност ни излиза доста солено.

Според него кампанията е направена за наивници, които той нарича "мунчовисти“, вярващи на всяко обещание от екрана. С три обикновени примера от рафта за захар в "Кауфланд“ Николов доказа, че нормалните намаления в магазина са много по-изгодни от държавната "грижа“.

За пример блогърът взема обикновената бяла захар. На рафта захар марка "Захира“ е брандирана с оранжев етикет и лого "Кошница с грижа“ – цената ѝ е 0,95 € за килограм.

Големият майтап обаче е точно до нея. На същия рафт стои друга захар – марка "Сладея“. Тя не е в никакви държавни списъци, но е на нормално седмично намаление. Нейната цена е 0,65 € за килограм (ако си купиш стек от 10 пакета). Така обикновеното намаление прави захарта с една трета по-евтина от "грижовната“ на държавата!

Захар „Захира“ с логото на държавната кампания „Кошница с грижа“ на цена от 0,95 € за килограм.

Николов показва и трета снимка - отпреди само десет дни. На нея се вижда същата тази "грижовна“ захар "Захира“, но тогава тя е била на обикновена промоция с клиентска карта. Цената ѝ? Едва 0,55 € за килограм!

"Излиза, че когато държавата реши да се погрижи за нас, цената на захарта скача с цели 40 цента отгоре спрямо нормалното намаление“, коментира Тома Николов. Той допълва, че дори преди месец, когато се купуваше на единични бройки, захарта е била 0,60 € – пак по-евтино от сегашната уж намалена цена.

Тук идва и най-неприятната част. Тъй като захарта вече е вкарана в програмата "Кошница с грижа“ на тази "трайно намалена“ цена, тя няма да има право да участва в никакви истински намаления през следващите шест месеца. Така хората остават блокирани да плащат по-скъпо, мислейки си, че купуват евтино.

На същия рафт захар „Сладея“ на промоция за 0,65 € за килограм – с 30 цента по-евтина от държавната.

Блогърът пита пенсионерите дали наистина усещат тази грижа и им дава една проста сметка спрямо времето на комунизма през 80-те години:

Днес, ако пазаруваш на истинска промоция, захарта е само със 7 стотинки по-скъпа от тогава.

Изчислено в захар обаче, днешната средна пенсия може да купи 8 пъти повече, а минималната пенсия - 11 пъти повече захар, отколкото тогава.

Същата захар „Захира“ само 10 дни по-рано – на обикновена пазарна промоция за 0,55 € за килограм.

Въпреки това мрънкането, че се изнемогва, не спира. Николов дава пример с две възрастни дами във Фейсбук, които смятат да си правят експеримент как се преживява с 400 евро на месец.

При комунизма беше лесно - имаше само една марка захар и цената беше еднаква навсякъде. Днес пазаруването е изкуство казва в заключение блогърът Тома Николов

Неговият съвет е прост. Ако хората се научат да гледат истинските намаления и да сравняват цените сами, никаква измислена държавна грижа няма да им трябва. Николов обещава скоро да разкаже и за други "грижовни“ стоки по рафтовете, които са още по-абсурдни.

"Кошница с грижа"

Проектът е обща кампания на правителството и осем от най-големите търговски вериги у нас ("Билла“, "Кауфланд“, "Лидл“, "Метро“, "Фантастико“, "ЦБА“, "Минимарт“ и "ДАР“). Неговата цел е да осигури стабилни цени на най-важните храни в условия на инфлация. Инициативата е доброволна и ще продължи поне 6 месеца. Основните правила на програмата са минимум 30 основни продукта във всеки включен магазин и поне 15% отстъпка от редовната цена или поддържане на трайно ниски и контролирани цени. Стоките се отбелязват на рафта със специално, единно лого.