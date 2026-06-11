След спокойна и предимно ясна нощ, в четвъртък ще започне с много слънце в по-голямата част от страната, но още около обяд атмосферата ще стане нестабилна с развитие на мощна купесто-дъждовна облачност и гръмотевични бури. Максималните температури ще останат типично летни – между 29°С и 33°С, а минималните ще варират между 15°С и 19°С.

Най-голяма е вероятността за краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури в Западна и Централна България. В планинските райони също ще има условия за силна конвекция, като на отделни места са възможни значителни количества валежи и градушки.

Промяна в посоката на вятъра

Вятърът през по-голямата част от деня ще бъде слаб и с променлива посока. Към вечерта в северозападните райони той ще се ориентира от запад-северозапад, което ще бъде знак за преминаването на по-хладен въздух. Там времето ще се влоши и се очакват гръмотевични бури.

Прогнозата за столицата

За София се очаква предимно слънчево време през първата половина на деня. Следобед облачността ще се увеличава и ще има условия за развитие на гръмотевични процеси в района на града и околните планини. Не са изключени краткотрайни превалявания и локални гръмотевици към късния следобед и вечерта. Максималната температура ще достигне около 29°С, а вятърът ще бъде слаб.

Опасност от градушки в планините

Преди обяд времето в планините ще бъде сравнително спокойно и слънчево. След обяд обаче ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Най-сериозни явления се очакват в района на Централна Стара планина, Рила и Родопите, където са възможни и градушки. Температурите ще бъдат около 22°С на 1200 метра и около 14°С на 2000 метра надморска причина.

Идеални условия за плаж по Черноморието

По Българското Черноморие денят ще премине под знака на слънчевото време. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 24°С и 26°С. Температурата на морската вода ще бъде около 22–23°С, а морето ще остане сравнително спокойно с вълнение около 2 бала, създавайки добри условия за плаж и морски туризъм.

Сериозен температурен контраст на Балканите

Над Балканския полуостров ще преминава студен атмосферен фронт, който ще доведе до развитие на валежи и гръмотевични бури главно в северозападната половина на региона, прогнозира MeteoBalkans. С нахлуването на по-хладен въздух от северозапад температурите там постепенно ще се понижават. В същото време югоизточните части на Балканите ще останат под влияние на по-топла и суха въздушна маса, където времето ще бъде предимно слънчево и с по-високи температури. Контрастът между тези две въздушни маси ще бъде основната причина за нестабилната атмосфера и развитието на локално силни гръмотевични бури в региона.