Гръцките медии са пълни с кадри на акули в плитчините, а в социалните мрежи се множат видеа на едри перки край брега. За хилядите българи, които всяко лято пълнят плажовете на Халкидики, Кавала и Тасос, въпросът е логичен, безопасно ли е да влезеш в морето това лято? Краткият отговор, според гръцките учени, е да и се опитват да го докажат с числа, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Първо фактите за това, което реално се случва. През последните седмици има зачестили наблюдения на акули в няколко гръцки морета. Регистрирани са в Халкидики, Сароническия залив, Крит, Цикладите и Йонийско море. Един от най-разпространените случаи тази седмица е на акула в плитчините на плаж в Коринт, заснета пред смаяните туристи. Тази година по гръцкото крайбрежие са забелязани вече осем различни вида акули.

Каква обаче е реалността. Това не е "нашествие". Природозащитната организация iSea излезе с официална позиция в края на май, в която изрично заявява, че никакъв нов вид акула не е регистриран в гръцките води през последния век. Най-често наблюдаваната тези дни е синята акула (Prionace glauca) — вид, който се среща в цяла Гърция от милиони години и обикновено стои далеч от плитките води. Експертите подчертават, че акулите са неразделна и ценна част от морската екосистема, а появата им край брега по-скоро е изключение, отколкото норма.

Статистиката обезсилва страха по-убедително от всяко успокоение. Научно изследване, обхващащо период от 180 години, регистрира общо едва 15 инцидента с акули в гръцки води. За сравнение — това е по-малко от един случай на десетилетие. Най-"активното" десетилетие е било това на 50-те години на миналия век, а последният смъртоносен случай датира от 1 юни 1963 г., когато акула напада плувкиня в Пагаситския залив. С други думи, над шест десетилетия в Гърция няма нито един фатален инцидент с акула. Гръцките плажове остават сред най-безопасните в света в това отношение, особено в сравнение с екзотични дестинации, където рискът е реален.

Местата в Гърция където са забелязани акули

Защо тогава виждаме повече акули в близост до гръцките брегове? Експертите посочват няколко фактора: по-добра проследимост чрез смартфони и социални мрежи (всяка поява вече се заснема и споделя за минути), затопляне на водите, както и спад в популациите на акулите в Средиземно море, който ги кара да търсят храна в по-нетипични зони. Тоест увеличението на кадрите не означава непременно увеличение на акулите, а увеличение на камерите.

За българския турист, който планира лятото си на гръцкия север, около Кавала, Тасос, Халкидическия тризъбец или Солунския залив, на пръв поглед няма сериозна опасност. Региони като Кавала остават сред предпочитаните семейни дестинации с плитки, безопасни плажове. Гръцките власти засега не са обявявали затваряния на плажове или специални ограничения заради акули в тези зони. Препоръките на специалистите са същите, които важат всяко лято навсякъде, не плувай по здрач и на зазоряване, не навлизай в дълбокото сам, не носи лъскави предмети във водата и не плувай близо до рибарски лодки.