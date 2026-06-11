Централният плаж в курорта Слънчев бряг запазва международното отличие "Син флаг“ и през настоящия летен сезон. Признанието се присъжда на плажове, които покриват строги критерии за качество на услугите, безопасност, екологично управление и чистота на морските води.

От ръководството на плажа казаха, че отличието е възстановено през 2019 година, когато нов концесионер поема управлението на ивицата. Оттогава статутът се защитава успешно всяка година.

Доброволна програма с високи изисквания

От фирмата-концесионер посочват, че участието в програмата "Син флаг“ е доброволно. Според тях критериите не се изчерпват само с качеството на морската вода и чистотата на околната среда, а обхващат цялостното управление, поддръжката и развитието на плажната ивица.

Контролът върху качеството на водата се извършва регулярно чрез лабораторни проби. Ежедневната поддръжка включва почистване и дезинфекция на плажа, а за посетителите са осигурени достатъчно контейнери за отпадъци и условия за разделно събиране с цел опазване на околната среда.

Мерки за безопасност през сезона

С началото на активния летен сезон спасителните постове работят с пълен състав и без почивен ден. За сигурността на посетителите е осигурена и физическа охрана. Плажът разполага с модерно осветление по цялата крайбрежна зона, което позволява безопасно придвижване през вечерните часове. До края на септември Централният плаж ще остане охраняем и оборудван с обозначителни знаци, медицински пункт и флагова сигнализация.

Достъпна среда за хора с увреждания

Сред предимствата на плажа е и осигурената достъпна среда за хора с увреждания. Изградени са рампи за придвижване, специализирани санитарни помещения и удобни подходи към плажната зона, установи БТА.

Символ на качество в крайбрежния туризъм

Програмата "Син флаг“ се прилага в десетки държави по света и е сред най-разпознаваемите международни символи за качество в крайбрежния туризъм. За туристите отличието е знак, че плажът отговаря на утвърдени стандарти за чистота, безопасност и екологична отговорност.

Централният плаж в Слънчев бряг продължава да бъде сред предпочитаните места за почивка по българското Черноморие, привличайки хиляди български и чуждестранни туристи всяка година.