Българската научна и географска общност претърпя тежка загуба. На 9 юни 2026 г., на 51-годишна възраст, ни напусна проф. д-р Георги Железов - ръководител на департамент "География“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) на БАН, активен член на Българското географско дружество и дългогодишен приятел на образователната платформа "Географ БГ“.

Със своята кончина българската наука губи ярък изследовател, вдъхновяващ колега и човек с неизменна вяра в обществената и образователна мисия на географията.

Проф. Железов е роден в Силистра през 1975 г. Висшето си образование завършва специалност "География“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. През 2005 г. защитава докторска дисертация и започва своя професионален път в Географския институт на БАН (по-късно интегриран в НИГГГ-БАН).

През годините той се утвърждава като авторитетен учен, заемайки ключови административни и научни позиции като ръководител на департамент "География“ към НИГГГ-БАН и научен секретар на НИГГГ-БАН;

Научните интереси и публикации на проф. Железов оставят трайна следа в българската и международната наука. Работата му е съсредоточена в ключови и съвременни направления: ландшафтна екология и пространствено моделиране на природни системи; екология на влажните зони и биогеография; екосистемни услуги, устойчиво развитие и природоползване и изследвания на планинските региони в Югоизточна Европа.

Сред най-значимите му последни приноси е участието му като един от водещите редактори и автори в новата фундаментална монография "География на България“ - мащабен труд, обединил усилията на широк научен колектив. Той бе и неуморен радетел за укрепването на връзката между академичната наука, училищното образование и обществото.

Поклон пред светлата му памет!