Шуменското село Мадара, сгушено под отвесните скали на платото, бележи засилен туристически и инвестиционен интерес поради уникалното си географско разположение под единствения по рода си в Европа скален релеф – Мадарския конник. Мястото привлича все повече купувачи на недвижими имоти, които търсят съчетание от природа, тишина и богата вековна история.

Селото се оформя като ключова туристическа точка с потенциал за дългосрочни инвестиции под погледа на световното наследство, закриляно от ЮНЕСКО.

Мадарският конник

Легенди за тунели и мистика под скалите

Мадара е единственото българско село, което живее в непосредствена близост до Мадарския конник – символът на България, изсечен в скалата преди повече от 1300 години. Историците продължават да спорят дали фигурата изобразява бог, победител или пратеник, като най-разпространената научна теза е, че това е хан Тервел, управлявал страната през VIII век. Под самия монумент се крият неизследвани докрай пластове от праисторически селища, тракийски светилища, прабългарски ритуални площадки и езически ниши. Сред местните жители се пренасят разкази за древен подземен тунел, водещ чак до първата българска столица Плиска, който хан Тервел е използвал като тайна пътека за своите посланици.

Скални феномени и лечебни пещери

Мистичният облик на Мадара се допълва от няколко природни и култови обекта под скалния масив. Сред тях е Пещерата на Богинята, за която се вярва, че в древността е била светилище на женско божество, а местните жени и до днес оставят в нея нишани за плодородие. Друг феномен е т.нар. "пееща скала“ – при северен вятър специфичната акустика създава звук, наподобяващ далечен хор. На една от терасите под Конника се наблюдава и специфично движение на сенките в определени часове на деня, което старите хора в селото свързват с предания за дух пазител на древната порта.

Пещерите до Мадарския конник

Пазарът на имоти в Мадара: Цени и търсене

В последните години селото се превърна в едно от най-желаните места за покупка на жилище в региона, което води до стабилен ръст в цените на недвижимата собственост, пише "Стандарт". Средната цена на имотите в Мадара възлиза на около 93 068 евро, което формира средно по 934 евро на квадратен метър. На пазара се наблюдават следните ценови равнища:

Скалите

Малки къщи се предлагат в диапазона между 41 000 и 53 000 евро.

По-големи имоти с прилежащ двор над 1500 кв.м се продават за суми от 52 000 до 130 000 евро.

Луксозни сгради и разработени къщи за гости достигат цени от 230 000 до 570 000 евро.

Освен за лична употреба и постоянно живеене, купувачите инвестират в имоти с цел развиване на бизнес проекти като арт резиденции, йога ретрийти и места за настаняване. Къщите в селото се продават сравнително бързо, подсилени от международния интерес към обектите под закрилата на ЮНЕСКО.