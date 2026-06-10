Дребните банкови комисиони и такси за поддръжка често остават незабелязани в ежедневието, но в края на годината те се натрупват в значителни суми, които натоварват семейния бюджет. Потребителите традиционно следят само фиксираната месечна такса за обслужване, докато реалното изтичане на финансови средства се случва при преводи, тегления от банкомат и обработка на документи.

Истинското изтичане на ресурс се случва чрез малки плащания за ежедневни услуги, които традиционно се възприемат от гражданите като безплатни или евтини.

Къде изтичат парите: преводи, тегления и документи

Един от най-често подценяваните разходи са таксите при международни преводи. При SEPA трансферите в евро в рамките на ЕС/ЕИП важи правилото, че трансграничното плащане не трябва да е по-скъпо от съответния вътрешен превод в евро. Ситуацията обаче е различна при операции извън тази зона или през SWIFT системата (например от САЩ или Турция), където могат да се начислят допълнителни такси от изпращащата, посредническата или получаващата банка.

Тегленето от банкомат е друга регулярна операция, която хората масово пренебрегват. Най-икономично е ползването на устройство на обслужващата банка, докато трансакциите от чужд банкомат или в чужбина се таксуват по-високо. БНБ публикува средните такси за тези услуги като ориентир, но потребителите трябва да проверяват конкретната тарифа на своя доставчик, за да знаят дали пакетът им включва безплатни тегления. Касовите операции в офис също се таксуват по различен начин от онлайн банкирането и внасянето или тегленето на пари на каса бързо натрупва сериозни разходи при редовна употреба. Такса за разглеждане на документи пък се прилага при по-специфични процедури, като откриване на сметка от чуждестранен гражданин.

Дигиталното банкиране като инструмент за икономия

Преминаването към мобилно или интернет банкиране е сред най-лесните и ефективни стратегии за ограничаване на тези разходи. Операциите "на гише“ са значително по-скъпи от дигиталните плащания. Използването на онлайн приложения осигурява не само по-ниски комисиони, но и пълна картина за движението по сметката, което улеснява засичането на нежелани такси. При избор на банков пакет потребителите не трябва да гледат само месечната цена, а какви реални безплатни онлайн преводи и тегления влизат в нея.

Алтернативата ПСОО: За кого е подходяща?

За хората с базови банкови нужди съществува алтернативата Платежна сметка за основни операции (ПСОО). Това е базова сметка в евро, достъпна за всяко физическо лице, което пребивава законно в Европейския съюз. Тя позволява извършването на основни операции като внасяне и теглене на пари в брой, плащане с дебитна карта и стандартни кредитни преводи безплатно или срещу ниски, "приемливи такси“, съобразени с разпоредбите на БНБ и Наредба № 3.

ПСОО обаче не може да се използва като втора или допълнителна сметка. Банките имат право да откажат откриването ѝ, ако клиентът вече притежава ПСОО или повече от една стандартна платежна сметка в страната, чрез която може да ползва същите услуги. Тази сметка е най-удобна за получаване на заплата, пенсия, стипендия или социални помощи. Ако потребителят извършва голям брой преводи, ползва валутни операции или допълнителни карти, стандартният месечен пакет на банката може да се окаже по-изгоден, тъй като услугите извън базовия обхват на ПСОО се таксуват по стандартна тарифа.

Стратегия за реална оптимизация на разходите

Контролът над банковите разходи изисква няколко прости, но последователни стъпки:

Онлайн операции: Преместване на ежедневните плащания в мобилното или интернет банкиране, тъй като операциите в офис са по-скъпи.

Годишен одит: Проверка на историята на сметката веднъж в годината за такси с описание "комисиона“, "обслужване“, директен дебит или преводи към бюджета, където се крият повтарящите се разходи.

Сравнение на пакетите: Използване на електронния инструмент на БНБ за съпоставяне на таксите по платежни услуги, за да се прецени дали е по-изгодно плащането поединично или преминаването към фиксиран месечен план.

Смяна на плана: Преминаване към друг онлайн пакет или ПСОО, ако текущият профил на потребление не отговаря на разходите.

Индивидуално банковите такси изглеждат незначителни, но проблемът се крие в тяхното натрупване във времето, пише pariteni.bg. Една регулярна проверка на тарифите и реално ползваните услуги веднъж годишно е напълно достатъчна, за да се избегне плащането за ненужни продукти.