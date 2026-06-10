София заема първо място по брой на изградените нови големи къщи и апартаменти в страната, сочат последните данни на Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината в столицата са въведени в експлоатация 101 жилища с пет и повече стаи.

Според новите статистически данни от пазара на недвижими имоти София запазва лидерската си позиция за трето поредно тримесечие. Преди този период област Пловдив заемаше челното място по изграждане на нови големи жилища припомня Plovdiv24.bg.

Класация на областите по нови големи домове

На второ място в подредбата по въведени в експлоатация имоти с поне пет стаи за едно тримесечие се нарежда област Пловдив с общо 86 единици. Топ три се допълва от София-област, където новоизградените големи домове са 59 на брой. Четвъртата позиция е за област Варна със завършени 49 обекта с пет и повече стаи през тримесечието, а на пето място се изкачва област Благоевград с 36 нови големи жилища.

Интересът към просторните къщи и апартаменти в страната нараства, като има още няколко области със завършени над десет жилища с поне пет стаи за три месеца. Това са Перник (18), Сливен (16), Бургас (15), Русе (15), Стара Загора (13), Добрич (13) и Пазарджик (10). Общо за цялата страна броят на завършените големи жилища достига 497.

Лидери по общ брой новопостроени имоти

Столицата остава лидер и по общия обем на нови жилища, излезли на пазара, като за три месеца в експлоатация там са въведени 968 апартаменти и къщи. Второто място в тази категория си делят областите Варна и Бургас с по 672 нови имота. Челната петица за тримесечието се допълва от областите Пловдив и Благоевград съответно с 516 и 275 обекта.

След тях в класацията по обща строителна активност се нареждат Пазарджик (145), София-област (124), Кърджали (106), Велико Търново (95) и Плевен (89). Данните показват сериозна динамика в редица градове, включително и в районите около София. На противоположния полюс са области като Видин и Монтана, които се развиват доста по-бавно и отчитат съответно едва 4 и 9 нови жилища за тримесечието.

Разлика в строителството между Южна и Северна България

Данните на статистическия институт показват отчетливо превъзходство на строителната активност в южната част на страната спрямо северната. За три месеца в Северозападния район са въведени в експлоатация 132 нови жилища, а в Северния централен район – 181. В същото време Североизточният район отчита 790 нови дома, което е над два пъти повече от другите два северни региона взети заедно. Най-активно е строителството в Югозападния район, където влиза и София, със завършени 1416 жилища.

Предпочитания на купувачите и квадратури

При покупка на имот за лични нужди хората търсят основно апартаменти с повече стаи, докато при инвестиция се насочват предимно към двустайните обекти. За тримесечието завършените двустайни имоти са 1472 единици с пазарен дял от 35,5%, следвани от тристайните, които са 1309 на брой и съставляват 31,5% от общия обем. Четиристайните къщи и апартаменти са 532, изпреварвайки едностайните, които са 341.

През отчетния период общият брой на въведените в експлоатация жилищни сгради в страната е 1241, а новопостроените жилища в тях възлизат на 4151. От тези сгради със стоманобетонна конструкция са 74,1%, с тухлена – 21,2%, с друга конструкция – 4,1%, а с панелна – 0,6%. Най-голям е делът на новопостроените къщи (81,6%), следвани от жилищните кооперации (11,5%).

Общата полезна площ на всички новопостроени имоти за тримесечието е 416,7 хил. кв. м. Средната полезна площ на едно ново жилище отчита ръст спрямо предходното тримесечие и достига 100 кв. м, а средната жилищна площ е 71,3 кв. м. Най-голяма средна жилищна площ е регистрирана в областите Силистра (154,6 кв. м) и Стара Загора (134,1 кв. м), а най-малка – в Бургас (51,9 кв. м) и Варна (53,1 кв. м).