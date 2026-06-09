Част от търговските вериги вече стартираха кампаниите си по инициативата "Кошница с грижа“, която предвижда намаления на основни хранителни продукти с цел облекчаване на потребителите. Докато някои магазини вече прилагат отстъпките, други тепърва предстои да се включат. Сред българските земеделски производители обаче ефектът от мярката върху местното производство предизвиква сериозни въпроси.

В землището на русенското село Чилнов Антон и Татяна Неделчеви отглеждат близо 20 декара плодове и зеленчуци. Според тях основният проблем пред българските производители не е високата цена на родната продукция, а силната конкуренция от евтин внос.

Докато има толкова голям внос, трудно можем да реагираме на пазара. Можем да намалим цените, но себестойността на нашата продукция не позволява да се конкурираме със стоките, които идват от съседни държави на значително по-ниски цени споделят стопаните пред БНТ

По думите им българската продукция достига до потребителите прясна, без продължително съхранение и залежаване. Въпреки готовността им да направят определени компромиси в цените, те се съмняват, че инициативата ще доведе до реална подкрепа за местните производители.

Семейството не работи с големите търговски вериги и реализира продукцията си самостоятелно. Именно затова се опасява, че тежестта на подобни кампании може в крайна сметка да бъде прехвърлена върху дребните земеделци.

Според тях разходите за производство непрекъснато се увеличават. Цените на електроенергията, водата за напояване, торовете и останалите материали растат, докато финансовата подкрепа за сектора намалява.

Преди години сме получавали по 2-3 хиляди лева субсидии. За настоящата година получихме около 140 евро. Това е крайно недостатъчно на фона на разходите, които правим коментира пред БНТ производителят

Неделчеви са категорични, че българските производители трудно могат да бъдат конкурентоспособни при различните нива на подпомагане в отделните европейски държави. По думите им в редица страни земеделието получава значително по-сериозна държавна подкрепа, докато у нас помощите постепенно намаляват.

Въпреки трудностите стопаните заявяват, че са готови да направят известни ценови отстъпки в полза на потребителите, но подчертават, че възможностите им са ограничени.

"Ние сами произвеждаме и продаваме продукцията си. Не можем да си позволим големи намаления. Най-сериозният проблем остава вносът, който поставя местните производители в неравностойно положение“, казват те.

Друг сериозен проблем според земеделците е липсата на достатъчен контрол върху произхода на предлаганите на пазара стоки. Те твърдят, че нерядко вносна продукция се представя като българска, което подвежда потребителите и ощетява коректните производители.

"Необходими са по-строги проверки и по-ефективен контрол. На пазара влиза голямо количество евтина продукция и при тези условия е трудно да бъдем конкурентни“, смятат стопаните.

За да се справят с нарастващите разходи и предизвикателствата на пазара, семейството разчита основно на собствен труд и подкрепата на близките си. Те се стремят да ограничават разходите за работна ръка, механизират част от дейностите и сами изработват помощни съоръжения за стопанството.

Въпреки трудностите Антон и Татяна Неделчеви продължават да развиват своето производство, убедени, че качествената и прясна българска продукция има своето място на пазара, ако получи необходимите условия за развитие и честна конкуренция.