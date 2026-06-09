Част от търговските вериги вече стартираха кампаниите си по инициативата "Кошница с грижа“, която предвижда намаления на основни хранителни продукти с цел облекчаване на потребителите. Докато някои магазини вече прилагат отстъпките, други тепърва предстои да се включат. Сред българските земеделски производители обаче ефектът от мярката върху местното производство предизвиква сериозни въпроси.
В землището на русенското село Чилнов Антон и Татяна Неделчеви отглеждат близо 20 декара плодове и зеленчуци. Според тях основният проблем пред българските производители не е високата цена на родната продукция, а силната конкуренция от евтин внос.
По думите им българската продукция достига до потребителите прясна, без продължително съхранение и залежаване. Въпреки готовността им да направят определени компромиси в цените, те се съмняват, че инициативата ще доведе до реална подкрепа за местните производители.
Семейството не работи с големите търговски вериги и реализира продукцията си самостоятелно. Именно затова се опасява, че тежестта на подобни кампании може в крайна сметка да бъде прехвърлена върху дребните земеделци.
Според тях разходите за производство непрекъснато се увеличават. Цените на електроенергията, водата за напояване, торовете и останалите материали растат, докато финансовата подкрепа за сектора намалява.
Неделчеви са категорични, че българските производители трудно могат да бъдат конкурентоспособни при различните нива на подпомагане в отделните европейски държави. По думите им в редица страни земеделието получава значително по-сериозна държавна подкрепа, докато у нас помощите постепенно намаляват.
Въпреки трудностите стопаните заявяват, че са готови да направят известни ценови отстъпки в полза на потребителите, но подчертават, че възможностите им са ограничени.
"Ние сами произвеждаме и продаваме продукцията си. Не можем да си позволим големи намаления. Най-сериозният проблем остава вносът, който поставя местните производители в неравностойно положение“, казват те.
Друг сериозен проблем според земеделците е липсата на достатъчен контрол върху произхода на предлаганите на пазара стоки. Те твърдят, че нерядко вносна продукция се представя като българска, което подвежда потребителите и ощетява коректните производители.
"Необходими са по-строги проверки и по-ефективен контрол. На пазара влиза голямо количество евтина продукция и при тези условия е трудно да бъдем конкурентни“, смятат стопаните.
За да се справят с нарастващите разходи и предизвикателствата на пазара, семейството разчита основно на собствен труд и подкрепата на близките си. Те се стремят да ограничават разходите за работна ръка, механизират част от дейностите и сами изработват помощни съоръжения за стопанството.
Въпреки трудностите Антон и Татяна Неделчеви продължават да развиват своето производство, убедени, че качествената и прясна българска продукция има своето място на пазара, ако получи необходимите условия за развитие и честна конкуренция.
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