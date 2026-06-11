Представители на земеделския сектор отправиха сериозни обвинения към част от големите търговски вериги, включени в инициативата "Кошница с грижа“. Според производителите, непосредствено след срещата им с премиера и обявяването на програмата за по-ниски цени на основни хранителни продукти, някои вериги са започнали да оказват натиск върху доставчиците си да намалят цените на продукцията с 15%.

По думите на Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, до организацията вече са постъпили два сигнала от земеделски производители.

Получихме 2 сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата "Кошница с грижа" да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите - няма да я купим каза пред NOVA Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Генуров подчертава, че подобни действия съвпадат с обещанието на търговските вериги да намалят цените на част от стоките за потребителите с поне 15%. Според него обаче част от тежестта на тази мярка може да бъде прехвърлена върху производителите, вместо да бъде поета изцяло от търговците, както първоначално беше заявено.

След появата на сигналите Министерството на земеделието вече е потърсило допълнителна информация от засегнатите производители. От бранша очакват институциите и контролните органи да извършат необходимите проверки и да установят дали действително е упражняван натиск върху доставчиците.

Сред производителите, които изразяват тревога от ситуацията, е Иван Кабуров. Той обяснява, че земеделската продукция е силно нетрайна и производителите не разполагат с възможност да я съхраняват продължително време. В повечето случаи стоката трябва да бъде реализирана в рамките на един или два дни, което поставя фермерите в изключително уязвима позиция при преговори с големите купувачи.

Според Кабуров евентуалното понижение на доставните цени няма да засегне единствено отношенията между производители и търговски вериги. Той предупреждава, че това ще доведе до допълнителен спад на цените на борсите и тържищата, където поевтиняването може да достигне между 15 и 20 процента. В крайна сметка негативният ефект ще бъде понесен основно от реалните производители на земеделска продукция.

Фермерът изразява опасения, че ако тенденцията продължи, много земеделци ще бъдат принудени да преосмислят бъдещето си в сектора. По негови думи още от есента част от тях може да започнат да се отказват от земеделската дейност и да се насочват към други икономически сфери, където перспективите изглеждат по-стабилни.

Кабуров обръща внимание и на значителното увеличение на производствените разходи през последните месеци. Той посочва, че цените на торовете са се удвоили, а разходите за горива, отопление и работна ръка също са нараснали чувствително. Само за напояване на откритите площи използваните помпи изразходват между осем и девет литра дизелово гориво на час, което допълнително оскъпява производството. По негови изчисления общите разходи на земеделските стопани са се увеличили средно с поне 50–60 процента.

В същото време производителите се сблъскват и със затруднена реализация на продукцията си. Кабуров отбелязва, че оранжерийните зеленчуци се продават на сравнително нормални цени, но продукцията, отглеждана на открито, е достигнала изключително ниски ценови нива. Допълнителен проблем е слабото търсене на пазара, което поставя много стопанства под сериозен финансов натиск.

От браншовите организации настояват за бърза реакция от страна на държавата. Според Марин Генуров е необходимо компетентните министерства и контролни институции да разгледат подадените сигнали и да предприемат действия, ако бъдат установени нарушения.

Междувременно представители на производителите се очаква да проведат среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, на която ще бъдат обсъдени проблемите в сектора и последствията от прилагането на инициативата "Кошница с грижа“.

Съгласно обявените от правителството условия на програмата, участващите търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на поне 30 основни продукта от малката потребителска кошница с минимум 15 процента за период от най-малко шест месеца. От страна на хипермаркетите беше заявено, че намалението ще бъде за тяхна сметка чрез отказ от част от печалбата.

След появата на сигналите за натиск върху производителите премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая, за да се установи дали обявените намаления на цените не се реализират за сметка на българските земеделци.

Вериги свалят цените

Инициативата "Кошница с грижа“ продължава да набира скорост, като от вчера към нея се присъедини и още една голяма търговска верига. Метро започна поетапно намаляване на цените на основни хранителни продукти, а от 1 юли броят на стоките в кампанията ще надхвърли 150 артикула.

Така общо осем търговски вериги вече участват в националната инициатива Лидл, Кауфланд, Била, СБА, Дар, Фантастико, Метро и Минимарт. Те са постигнали договореност с правителството за намаляване на цените на продукти от малката потребителска кошница с минимум 15%, като при някои от участниците отстъпките достигат до 30 процента. Поетият ангажимент е по-ниските цени да се запазят за период от поне шест месеца.

Първи в инициативата се включиха Кауфланд, Лидл и Фантастико още на 8 юни. В магазините на Кауфланд например с 15 процента по-ниски цени се предлагат редица основни хранителни продукти, сред които хляб "Добруджа“, кисело мляко, бял ориз, картофи, сирене от свежата витрина и свински бут без кост. Намалените стоки са обозначени със специално лого на кампанията и се предлагат във всички обекти на веригата в страната.

От своя страна Дар обяви, че ще намали цените на минимум 40 артикула от 28 продуктови категории и ще поддържа отстъпките в продължение на шест месеца. СБА въвежда по-ниските цени от 11 юни, а Минимарт ще се включи през следващата седмица с мащабна кампания в цялата страна.

Намаленията обхващат най-търсените хранителни продукти в българските домакинства – хляб, мляко и млечни продукти, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене. Според организаторите на инициативата акцентът е поставен върху българското производство и осигуряването на по-достъпни цени за потребителите в условията на продължаващ натиск върху семейните бюджети.

Именно на този фон земеделските производители предупреждават, че намаленията не бива да се реализират за сметка на доставчиците. Те настояват обещаните отстъпки да бъдат поети от търговските вериги, както беше първоначално договорено, а не чрез натиск върху производителите да продават продукцията си на по-ниски цени.