Ако планирате пътуване към Халкидики по околовръстния път на Солун или към летището през уикенда, очаквайте сериозни отклонения и задръствания около възел Пилея (Κ11) заради събарянето на моста. Добре е да предвидите допълнително време за придвижване, съобщават медиите в северната ни съседка.

Заради строителството на Flyover в Солун се въвеждат временни ограничения на движението по Околовръстния път:

Пълно затваряне за 48 часа от петък вечер

От 23:00 ч. в петък започва 48-часово пълно затваряне и в двете посоки на околовръстния път в района на възел К11 (Пилея). Причината е събарянето на втория мост Пилея–Панорама.

Обходни маршрути:

Движещите се към Халкидики/летището ще бъдат пренасочвани по улица "Фока" (Φωκά). Движещите се към Кавала/Катерини ще бъдат пренасочвани по улица "Прасакаки" (Πρασακάκη).

Допълнително затваряне на моста

В събота, около 05:00 ч. сутринта, от съображения за безопасност ще бъде въведено пълно спиране на движението по моста Пилея–Панорама.

Flyover Thessaloniki (Солунският Flyover) е мащабен инфраструктурен проект за изграждане на 13-километрова скоростна магистрала на втори етаж (виадукт/естакада) над съществуващия Околовръстен път на Солун. Основната му цел е да облекчи трафика, тъй като се очаква да поема до 10 000 автомобила на час, вместо досегашните около 5 000.

Влияние върху пътуването към Халкидики

През периода на строителство пътният трафик е сериозно затруднен. Налагат се периодични затваряния на части от Околовръстния път (Околовръстното на Солун) за строеж или събаряне на съществуващи мостове. Това често води до:

Големи задръствания по основните пътни артерии

Пренасочване на транзитния трафик през вътрешността на град Солун

Забавяне на пътуващите за почивка в Гърция, особено през летните месеци

Как да избегнете трафика:

За да проверите текущата пътна обстановка и да проверите къде се образуват тапи в реално време, използвайте Thessaloniki Flyover Traffic Monitor.

Проектът

Проектът Flyover в Солун е мащабно строителство на 13-километров скоростен път (виадукт), целящ облекчаване на трафика по Околовръстния път (Periferiakos). Въпреки това, докато трае строежът, той причинява сериозни задръствания, особено по пътя към Халкидики и Тасос. Затваряния на участъци се извършват често през уикендите.