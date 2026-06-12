Хърватия дълги години беше сред любимите летни дестинации за европейските туристи - съчетание от красива природа, чисто море и достъпни цени. Напоследък обаче ситуацията се променя драстично. Разказът на туристка от Полша, която наскоро се е завърнала от двуседмична семейна почивка в страната, показва, че бюджетното летуване там вече е в историята.

Въпреки че Моника и съпругът ѝ са редовни посетители на Хърватия, тазгодишното им пътуване през май ги оставя изненадани и разочаровани от сметките в ресторантите.

Пропуснахме годината, в която Хърватия прие еврото, защото се опасявахме от скок на цените. През 2025 г. обаче носталгията надделя и прекарахме майските празници в района на Задар. Тогава цените изобщо не ни направиха впечатление. В супермаркетите стоките струваха колкото в Полша, а в ресторантите успявахме да се нахраним на съвсем разумни цени разказва полската туристка

През тази година обаче реалността се оказва съвсем различна. Докато цените в супермаркетите остават стабилни, тези в заведенията буквално са излетели в космоса.

За да проверят дали усещането им не е измамно, Моника и семейството ѝ решили да отидат в абсолютно същото заведение, което посетили по това време миналата година, и буквално сравнили заснетите менюта. Резултатът се оказал стряскащ.

Обикновеното плато с риба, което преди е струвало петнадесет евро и половина, сега вече се предлага за осемнадесет евро. Подобно е положението и с лингуините със скариди, чиято цена е скочила от тринадесет на петнадесет евро. Дори една засищаща салата с пилешко месо е претърпяла сериозен скок, като от тринадесет евро и половина е достигнала шестнадесет евро. Любителите на сладкото също ще трябва да бръкнат по-дълбоко в джоба си, тъй като парче шоколадова тарта или популярен чийзкейк с шамфъстък вече се продават за осем евро, вместо досегашните седем.

Ако стандартните пици и бургери държат що-годе нормални нива с минимално поскъпване от по петдесет цента, то при морските дарове цените буквално са излетели в космоса. В някои по-луксозни заведения порция обикновени миди достига абсурдните двадесет и три евро, а калмари с гарнитура от пържени картофи се предлагат за цели двадесет и пет евро. На други места Моника успяла да намери малко по-изгодни миди за тринадесет евро, но пък там калмарите на скара държали замайващата цена от двадесет и четири евро. В популярния курорт Макарска положението е още по-сериозно, където богато рибно плато за двама струва стряскащите осемдесет евро, печеният лаврак е двадесет и шест евро, а една малка топка сладолед е на цена от близо три евро. Моника споделя, че за един семеен обяд с двете им деца, включващ миди, калмари, детско меню и напитки с десерт, са платили общо шестдесет и осем евро и двадесет цента, което ги принудило да готвят много по-често сами в апартамента.

Че нещата са станали по-скъпи, потвърждава и едно приятелско семейство, което решило да сравни до стотинка общите си разходи за две седмици спрямо миналата година. Тяхната равносметка показва, че общият им бюджет е скочил от осем хиляди злоти на над дванадесет хиляди злоти, като по-голямата част от сумата е отишла за гориво, нощувки и скъпите магистрални такси.

Единственото успокоение за туристите остават покупките от големите супермаркети, където цените са съвсем разумни. При пазаруване в местен голям магазин семейството напълнило количката с основни хранителни стоки за общо четиридесет и девет евро и двадесет и два цента. В тази сметка влизат неща като стек минерална вода за малко над три евро, кутия яйца за близо три евро, както и мляко за евро и тридесет и шест цента. Две пакетчета масло им излезли малко над две евро, колкото платили и за две опаковки моцарела. Закупените пилешки гърди стрували четири евро и половина, а голямо парче кашкавал гауда на слайсове достигнало пет евро. Зеленчуците също не натежали на бюджета, като червената чушка им излязла евро и четиридесет, а свежата краставица била под едно евро.

Проблемът със скъпотията обаче не спира до ресторантите. В социалните мрежи наскоро избухна вълна от недоволство заради паркинга в Дубровник, където час престой в близост до Стария град вече струва невероятните двадесет евро. Макар местните да казват, че малко по-далеч има по-евтини алтернативи, интернет пространството прелива от коментари на разочаровани туристи. Много от тях споделят, че Дубровник отдавна е отлетял в друга орбита и че качеството на услугите изобщо не отговаря на цените. Дори верни фенове на Хърватия признават, че заради този ценови абсурд и огромните тълпи започват да се ориентират към други дестинации като Италия или Албания.

Въпреки всичко, Моника бърза да уточни, че целта ѝ не е да плаши хората или да ги отказва от пътуване. Тя все още обожава Хърватия заради нейната невероятна природа и красота. Съветът ѝ към бъдещите туристи обаче е да си направят предварително проучване, проверете къде са по-евтините места за хранене и ако имате възможност, вземете малко повече провианти със себе си, за да не останете неприятно изненадани, когато получите сметката.