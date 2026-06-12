На 12 юни Православната църква почита паметта на двама от най-големите подвижници в християнската история – преподобни Онуфрий Велики и преподобни Петър Атонски. Днешният празничен ден е свързан както с дълбоки духовни послания, така и с редица традиционни народни поверия за времето и бъдещата реколта.
Животът в пост и уединение на свети Онуфрий Велики
Роден в Египет, Онуфрий от ранна възраст започва да се стреми към уединение и духовно развитие, като приема монашески обети в манастир. Копнежът му за по-съвършен начин на живот го отвежда дълбоко в пустинята, където прекарва 60 години в пълен пост и постоянна молитва без никаква външна подкрепа. Светецът е открит от свети Пафнутий, който се скита в пустинята с Божията благословия. На следващия ден, след като разказва за живота си, старецът починал в мир, а Пафнутий погребал тялото му и по-късно предал духовните откровения на пустинника на останалия свят.
От византийски аристократ до първия отшелник на Атон
Свети Петър Атонски остава в историята като един от първите и най-уважаваните отшелници на Света гора, както и като основател на монашеския живот там. Роден в семейството на византийската аристокрация, в младостта си той служи на Византийската империя, но по-късно е пленен от сарацините. Свети Петър успява да се измъкне по чудотворен начин от пленничеството с помощта на Свети Николай Чудотворец, след което посвещава живота си на пълно отшелничество.
Народни поверия за реколтата и времето
На този ден предците ни са гадаели за времето и реколтата според специфични природни знаци. Според поверията обилната роса заранта обещава богата реколта, докато силните ветрове предвещават бурен юли. Ясното сутрешно небе е знак за успешен сенокос, но ако започне да вали, това ще съсипе сеното. Силното цвърчене на врабчетата също носи предупреждение за предстоящи валежи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!