През 1986 г. 5-годишно момче на име Левън Мерит пада в заграждението на горилите в зоопарка "Джърси“ и губи съзнание, но оцелява благодарение на неочакваната намеса на огромна горила. Случаят, в който е замесена 25-годишна сребърногръба горила на име Джамбо, превръща примата в световен символ на нежната природа на своя вид.

За изумителния инцидент и реакцията на дивото животно, които тогава привличат вниманието на света. Детайлите по спасяването на момчето остават в историята като един от най-впечатляващите примери за защитно поведение от страна на едър примат.

Горилата наблюдава падналото дете

Защитната реакция на Джамбо

След като детето пада в заграждението и остава неподвижно, Джамбо се доближава до него. Вместо да прояви агресия или да го нарани, огромното животно застава защитно непосредствено над момчето. Горилата дори започва нежно да гали гърба на пострадалия Левън, за да го успокои, и същевременно държи останалите горили от групата настрана. По този начин Джамбо действа като истински пазител до пристигането на официалните лица.

Безопасното извеждане на Левън Мерит

Когато петгодишното момче се събужда и започва да плаче от уплаха, Джамбо демонстрира изключителна съобразителност и веднага се отдръпва назад. Тази реакция на сребърногръбия мъжки позволява на пазачите в зоопарка, гледачите и пристигналите спешни екипи да влязат напълно безопасно в заграждението. Те успяват да достигнат до детето и да го изнесат от клетката невредимо.

Спасителите изтеглят момчето от клетката на горилите

Трагичният контраст със случая "Харамбе“

Подобен, но за съжаление много по-трагичен случай се разиграва три десетилетия по-късно – през 2016 г. в град Синсинати, САЩ. Там друго малко момче също пада в заграждението на приматите, но ситуацията се развива по коренно различен начин. Горилата на име Харамбе започва агресивно да влачи падналото дете из клетката, което принуждава служителите на американския зоопарк да реагират радикално и животното е застреляно, за да бъде спасен човешкият живот.