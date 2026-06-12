Незабравимите моменти от детството и прекараните летни ваканции при баба и дядо са свързани с поредица от неписани закони, които определят истинския вкус на свободата и приключенията. Потребител във фейсбук реши да припомни специфични правила от селския бит, оставили траен отпечатък в съзнанието на поколения българи, превръщайки обикновените летни дни в златни спомени, информира Plovdiv24.bg.
Ретроспекцията ни връща към времената на истинското, неподправено детство
- Законът за филията: Хлябът е най-вкусен, когато е дебело намазан с лютеница, а ти си го ядеш на улицата, докато си целият в прах. Ако филията падне, се издухва и се продължава – "Микробите не важат на село!“.
- Законът за "Био“ храната: Динята се охлажда в кофа в кладенеца. Доматите се ядат директно от корена, а прасковите се бършат в тениската и се хрускат със сока, който ти тече по брадичката.
- Законът за обувките: Джапанките са само за пред хора. Истинското приключение е да тичаш бос по топлия асфалт или по меката трева, докато петите ти станат по-твърди от подметки.
- Законът за коленете: Ако нямаш поне едно ожулено коляно с коричка, значи ваканцията е провалена. Лечението е универсално: реванол или малко плюнка (върши работа за всичко!).
- Законът за труда: Баба винаги намира работа – "Я иди виж кокошките“, "Донеси две кофи вода“, "Изчисти граха“. Но знаеш, че след това те чакат най-вкусните мекици на света.
- Законът за свободата: Колелото е твоят "Мерцедес“. Реката е твоят "басейн“. А купата сено е най-луксозният ти хотел. На село времето не се мери с часовник, а по това колко са дълги сенките и кога дядо изкарва ракията и салатата на масата под асмата.
- Законът за "Лошия петел“: Във всеки двор има един петел, който смята, че ти си на негова територия. Пътят от портата до външната тоалетна е официално състезание по бягане с препятствия. Ако не те е гонил петел, било ти е скучно!
- Законът за "Сладката вода“: Най-вкусната вода на света се пие директно от черния градински маркуч. Има лек вкус на гума и слънце, но утолява жаждата по-добре от всяка лимонада.
- Законът за зимнината: Ако видиш дядо да пали огън в двора и баба да вади големите тави, значи е време за "Чушкопек-парти“. Твоята задача е да белиш чушки, докато пръстите ти станат черни, а ти се кълнеш, че никога повече няма да ядеш лютеница (докато не я опиташ топла върху филия).
- Законът за "Високите технологии“: Единственият GPS, от който имаш нужда, са думите на баба: "Минаваш покрай голямата черница, завиваш след къщата на леля Пенка и там, дето е вързано магарето – там е поляната“.
- Законът за следобедния сън: Следобедният сън не е пожелание, а задължение (защото баба иска да си почине от теб). Но истината е, че "сънят“ се превръща в четене на комикси под юргана или тихо измъкване през прозореца, за да не скръцне подът.
- Законът за домашните любимци: Кучето Шаро е твой личен бодигард, а котката е единствената, която знае всичките ти бели, но мълчи срещу парче салам. Животните на село не са просто любимци, те са част от бандата.
- БОНУС ПРАВИЛО: На село "маркова“ дреха означава тениска с петно от череши, която вече е станала "за дворно“. А най-скъпият ти аксесоар е прашката, която дядо ти е направил от чатал на дрян.
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