Незабравимите моменти от детството и прекараните летни ваканции при баба и дядо са свързани с поредица от неписани закони, които определят истинския вкус на свободата и приключенията. Потребител във фейсбук реши да припомни специфични правила от селския бит, оставили траен отпечатък в съзнанието на поколения българи, превръщайки обикновените летни дни в златни спомени, информира Plovdiv24.bg.

Ретроспекцията ни връща към времената на истинското, неподправено детство