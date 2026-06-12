Нова информационна табела, поставена на северния плаж "Атлиман“ в Китен, предизвика вълна от коментари и остри дискусии в социалните мрежи заради обявените цени на плажните принадлежности и преводите на чужди езици. Граждани активно обсъждат математическата логика при ценообразуването на комплектите, качеството на превода на английски език, както и условията за почивка по Южното ни Черноморие.

За реакцията на летовниците и детайлите около новия ценоразпис информира Plovdiv24.bg. Кадърът от плажната ивица бързо се превърна в една от най-коментираните теми сред потребителите.

Цени на плажните принадлежности и математически спорове

Според официалното информационно пано на плаж "Атлиман“ цената на един чадър е фиксирана на 3.60 евро (7 лева), като същата е и стойността за наемането на един шезлонг – 3.60 евро (7 лева). В същото време цената на комбиниран комплект, включващ два шезлонга и чадър, е обявена на 14 евро (27.40 лева). Шалтето се предлага отделно срещу сумата от 1.60 евро (3.13 лева). Работното време на плажната зона с осигурено спасяване е от 9.00 до 18.30 часа.

Тази подредба на цифрите веднага провокира пресмятания в интернет

Потребителка изчисли, че сборът от трите отделни компонента (два шезлонга по 3.60 евро и един чадър от 3.60 евро) възлиза на 10.80 евро, което според нея показва, че сумата от 10.80 евро не е равна на обявените 14 евро за целия комплект. Други коментиращи подкрепиха тази теза, допълвайки, че при вземане на комплект цената логично би трябвало да бъде по-ниска, а не по-висока от единичните компоненти. Трети потребител определи ситуацията като пародия и разкритикува математическата грамотност на съставителите. Имаше и такива, коиото защитиха ценоразписа с аргумента, че сумите са същите като през миналата година и са напълно нормални. Мъж контрира недоволните, заявявайки, че на море се ходи с пари и няма как да се угоди на всеки.

Всъщност потребителите не забелязват, че в цената от 14 евро се включват и двете шалтета към шезлонгите.

Сравнения с чужбина и призиви за бойкот

Част от коментиращите използваха случая, за да направят паралел с условията в съседни държави. Потребители споделиха, че в Дуръс комплект от два шезлонга с шалте, чадър и масичка струва общо 5 евро, затова имаше и призиви за бойкот на родното Черноморие. В дискусията се включиха и коментари относно качеството на самия курорт Китен, определяйки го критично като "посредствено село“, докато коментиращ сподели, че има собствен чадър и не желае да плаща допълнително за шезлонги, които по думите му превръщат плажа в грозна гледка.

Преводи на чужди езици и достъп на домашни любимци

Сериозна вълна от подигравки и критики отнесе качеството на чуждоезиковия превод върху винила. Специфична секция на табелата указва, че на плажа се допускат кучета, но с уточнението "Допускат се домашни любимци само на повод!“, което на английски език е преведено като "Pets only occasion!“. Жена сподели, че платното трябва да бъде скрито, защото преводът е трагичен, и предложи на шега работата да бъде дадена на някое дете. Друга коментираща също отбеляза, че плажът се излага с тези чуждоезикови текстове.

Въпреки езиковия гаф, фактът, че кучетата са разрешени на ивицата, се прие много позитивно от част от летовниците. Бъдеща туристка изрази изричното си одобрение и похвали концесионерите за това, че на плаж "Атлиман“ се допускат домашни любимци.