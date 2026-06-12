Намаленията по националната инициатива "Кошница с грижа" вече не са обещание, а факт по щандовете. Първите търговски вериги пуснаха по-ниските цени на основни храни още на 8 юни, а до 18 юни на тях ще се присъединят и останалите големи играчи на пазара. Намаленията започват от договорените минимум 15%, но при някои вериги достигат 30%, а сроковете на ангажимента стигат до цели 8 месеца. Ето пълната картина, в кой магазин какво поевтинява и от коя дата.

Кой вече свали цените

Три от веригите стартираха първи, още на 8 юни. Kaufland обозначи между 30 и 50 основни български продукта, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци, във всичките си филиали. Фантастико включи най-малко 50 артикула, които вече се продават с логото на кампанията. Lidl също тръгна веднага, но с най-сериозния ангажимент от всички, намаленията там ще се поддържат цели 8 месеца, два над договорения минимум.

Метро се включи от 10 юни с над 100 продукта, а от 1 юли броят им ще нарасне до над 120 артикула. Вчера, 11 юни, кампанията стартира и в ЦБА/СВА Коме — около 50 продукта с намаления между 15% и 30% за поне 6 месеца, засега в 37 обекта в София и Софийска област.

Кой предстои да се включи

Следващите дни ще донесат намаления и в останалите вериги. От 15 юни магазините ДАР пускат 28 продуктови категории с минимум 40 артикула от малката потребителска кошница, поддържани на поне 15% по-ниска цена за 6 месеца. От 18 юни се включва и BILLA, над 100 от най-търсените продукти със специално обозначение на рафтовете, в цялата си мрежа от 173 обекта. Minimart планира старт в началото на другата седмица, с обхват, който постепенно ще покрие над 330 магазина в големите градове.

Какво да търси купувачът

Продуктите по инициативата ще са специално обозначени с логото на "Кошница с грижа", за да се различават лесно на рафта. Акцентът навсякъде е върху българското производство и стоките от първа необходимост, хляб, мляко, сирене, яйца, варива, месо, риба, плодове, зеленчуци и мед. Намаленията са доброволен ангажимент на търговците и са договорени за минимален срок от 6 месеца, като част от веригите поеха обещание за по-дълъг период и по-широк обхват.

Накратко за пазаруващия: ако държите на конкретна икономия, в Kaufland, Фантастико, Lidl и Метро намаленията вече текат, ЦБА ги пусна вчера, а до средата и края на следващата седмица към тях ще се присъединят ДАР, BILLA и Minimart. Препоръката е проста, търсете логото на кампанията на етикета.