Властите наложиха временна забрана за използване на плажната ивица в района "Акротири“ в гръцката община Пефкохори заради авария, довела до изтичане. Компетентните служби и общинските екипи бяха мобилизирани незабавно, за да отстранят повредата и да обезопасят района до излизането на лабораторните резултати.

Ситуацията се следи отговорно от местната администрация в постоянна координация със здравните органи, информира Plovdiv24.bg.

Светкавична реакция и отстраняване на повредата

Компетентните служби и екипите на общината бяха мобилизирани незабавно, за да отстранят възникналата повреда на място. От община Касандра обясниха, че след намесата на специалистите течът е бил спрян на секундата, а ремонтът на засегнатото съоръжение е завършен успешно. Паралелно с ремонтните дейности, екипите са извършили цялостно измиване и дезинфекция на засегнатия район около плажа.

Лабораторни изследвания и въвеждане на забрана

За инцидента незабавно бяха уведомени Дирекцията по обществено здраве и социални грижи към Регионалната единица Халкидики, както и КЕ.П.А.М.А.Х. АД. Институциите бяха алармирани, за да стартират незабавно предвидените пробовземания и да извършат необходимите лабораторни изследвания на водата и почвата.

Със специално решение на заместник-областния управител на Халкидики беше наложена временна забрана за използване на плажната ивица в района "Акротири“, Пефкохори. Ограничението обхваща зона от 200 метра от двете страни на мястото, където е регистрирано изтичането. Мярката ще остане в сила до пълното приключване на пробовземането и окончателната оценка на резултатите от анализите.

Постоянно наблюдение и следващи стъпки

Община Касандра вече е предприела всички необходими последващи действия и остава в постоянна координация с компетентните служби за денонощно наблюдение на ситуацията. От общинската администрация допълниха, че допълнителна официална информация ще бъде предоставена на обществеността веднага след приключване на лабораторните анализи и оценката на резултатите от тях.