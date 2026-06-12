В ранните сутрешни часове на вчерашния 11 юни е установено спукване на канализационен тръбопровод Φ225 на Пефкохори, което е довело до теч на отпадни води.

Още от самото начало компетентните служби и екипите на общината са мобилизирани и са пристъпили към необходимите ремонтни дейности. След намесата на екипите течът е спрян незабавно и отстраняването на щетите е завършено.

Едновременно са извършени дейности по измиване и дезинфекция (хлориране) на района.

Дирекцията по обществено здраве и социални грижи на Регионалния клон на Халкидики и Kepamach S.A. са незабавно уведомени, за да се извърши планираното вземане на проби и необходимите лабораторни изследвания.

С решение на заместник областния управител на Халкидики е наложена временна забрана за ползване на плажа за плуване в местността "Акротири“ в община Пефкохори, в зона от 200 метра от двете страни на мястото за изхвърляне на отпадъци, до завършване на вземането на проби и оценката на лабораторните резултати.

Община Касандра вече е предприела всички необходими действия и е в непрекъснато сътрудничество с компетентните служби за наблюдение на инцидента.

Ще има допълнителна актуализация, след като лабораторните изследвания бъдат приключени и резултатите от тях бъдат оценени.