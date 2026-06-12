Лидерът на партия "Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов не присъства на поклонението пред журналиста, писател и политик Любен Дилов-син, който почина внезапно на 61-годишна възраст след тежък инфаркт. Траурната церемония в столичния храм "Света София“ събра десетки приятели, колеги, политически фигури и общественици, които отдадоха последна почит на твореца преди няколко дни.

Отсъствието на бившия шоумен и новината в медиите

Липсата на партийния лидер сред присъстващите направи силно впечатление на обществеността, тъй като неговото име и това на покойния бяха тясно свързани в продължение на десетилетия. Макар в последните години от живота на Дилов-син двамата да се намираха на коренно различни политически позиции, общата им история започва далеч преди партийните пристрастия да ги разделят.

Началото в "Ку-Ку“ и златните години на българската телевизия

Първата среща между двамата е в началото на 90-те години на миналия век, когато се ражда легендарното студентско предаване "Ку-Ку“, превърнало се в ядро на екипа, променил облика на родната телевизия. Любен Дилов-син се утвърждава като един от най-силните автори, сценаристи и креативни двигатели на проекта, отличаващ се с бляскав интелект и характерно чувство за хумор. Паралелно с това Слави Трифонов постепенно израства като едно от най-разпознаваемите и водещи лица на екран. След спирането на студентската програма творческият кръг продължава съвместната си работа в сатиричния формат "Каналето“, последван от "Хъшове“ и редица други общи проекти, които се превръщат в най-гледаните продукции в родния тв ефир.

Слави и Любен Дилов - син

Охлаждане на отношенията и изборът на политиката

Пътищата на двамата започват да се разделят в началото на новия век, непосредствено след старта на "Шоуто на Слави“, когато личните и професионалните им отношения постепенно се охлаждат. Самият Любен Дилов-син години по-късно споделя, че е бил поставен пред категоричен избор между изграждането на политическия проект "Гергьовден“ и оставането в екипа на Трифонов. В крайна сметка той избира политическата кариера и напуска шоуто, след което двамата рядко поддържат контакт помежду си. С течение на времето политическите им възгледи ги отвеждат в напълно противоположни лагери – докато Трифонов създаде собствена партия, Любен Дилов-син се утвърди като едно от емблематичните лица на ГЕРБ.

Публичният конфликт през 2021 година

Най-сериозният и явен сблъсък между бившите колеги се разиграва през 2021 г., когато Дилов-син категорично отказва да стане член на парламентарната комисия по култура и медии, тъй като тя е оглавена от Тошко Йорданов. Като мотив той изтъква "протоколна причина“ – невъзможността си да се обръща към Йорданов с думите "уважаеми господин председател“. Изказването му предизвиква остра и докачлива реакция от страна на Слави Трифонов, който се засяга от демонстрираната липса на уважение към неговия съратник.

Истинските причини за липсата на Трифонов на поклонението

Отсъствието на Слави Трифонов в храма "Света София“ не изненада хората, които познават навиците му, тъй като бившият телевизионен водещ от години не се появява на никакви публични места и събития. Той напомня за себе си единствено чрез официални текстови публикации в социалната мрежа Фейсбук и редки видеоклипове, заснети на диван, в които председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов го интервюира, пише HotArena.bg.

Слави Трифонов, Любен Дилов и Камен Воденичаров от времето на „Ку-ку“

Въпреки физическото си отсъствие на траурната церемония, Трифонов публикува емоционално послание в личния си профил в социалните мрежи:

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваше с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много доброта. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет“.