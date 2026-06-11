Актрисата Кристина Белчева направи разтърсващи емоционални признания за последните месеци от живота на легендарния музикант Михаил Белчев. Големият български поет и певец издъхна на Цветница след тежка битка с онкологично заболяване. Едва сега неговата вдовица разкри, че в продължение на година и половина съзнателно е крила от съпруга си тежката диагноза, за да го спаси от страха и болката, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа.

Лъжата в името на спокойствието

Кристина Белчева споделя, че е взела трудното решение да запази страшната тайна, тъй като се е опасявала, че новината за рака би нанесла непоправим удар върху изключително чувствителната душевност на музиканта. Тя е искала последните дни на любимия ѝ човек да преминат в спокойствие, а не в постоянен уплах за утрешния ден. За да съхрани емоционалния му мир, Кристина го уверявала, че здравословните му проблеми се дължат единствено на силно възпаление.

Поетът напусна този свят само 61 дни след появата на своя внук Михаил Белчев-младши. Младото семейство вярва, че между дядото и новороденото съществува особена връзка, тъй като ушите и пръстите на бебето поразително напомняли тези на Михаил Белчев.

Обичаният бард не успя да посрещне своя 80-годишен юбилей, нито да осъществи дългоочакваните празнични концерти в София, Варна и Русе.

Когато диагнозата идва, Кристина не вярва. Моли за нови изследвания. Обажда се на други лекари. Но отговорът е един и същ. Рак. В последен стадий. Тя знае, че Михаил няма да понесе истината. Той е творец – чувствителен, раним, с душа, която винаги е търсила красотата, а не болката. Решава да мълчи. Не защото е страхлива. А защото го обича. Започва да лъже. Казва му, че е тежко възпаление. Че лекарите са оптимисти. Че ще се оправи. Той ѝ вярва. Защото защо да не вярва? Тя е неговата съпруга. Неговата опора. Неговата истина.

Месеците минават. Михаил получава лечение у дома. Системи, медикаменти, лекарски грижи. Той не пита много. Не иска да знае. Предпочита да слуша музика. Да чете стихове. Да гледа сина си Константин. Да чака внука, който скоро ще се роди.

Кристина стои до него. Не го оставя сам. Понякога, през нощта, когато той заспи, тя излиза на балкона. Плаче. После се връща. Избърсва сълзите. Усмихва се.

След смъртта му Кристина разказва истината. Не защото иска да се оправдава. А защото хората трябва да знаят – каква любов може да накара човек да лъже. Да крие. Да страда в самота. За да не страда другият.

В интервютата тя е спокойна. Говори тихо. Почти без емоция. Но очите ѝ издават всичко – безсънните нощи, неизказаните думи, годините на мълчание. Тя не съжалява.