Виждали сме ги по тротоари, спирки, метростанции, обществени сгради. Понякога са жълти, сиви или в друг контрастен цвят. Имат релефни линии или точки, които за повечето хора изглежда като част от настилката. За незрящите и хората с частично нарушено зрение обаче тези елементи имат особено важна функция. Те не са декорация или произволна маркировка, а служат като ориентир.

Тези указателни елементи се наричат тактилни ленти или тактилни плочки и помагат на хората със зрителни нарушения да се придвижват по-самостоятелно и безопасно. Могат да бъдат усетени с бял бастун или чрез стъпване, а при хората с частично зрение силният контраст с настилката помага за по-лесно разпознаване на посоката.

Как работят тактилните ленти

Тактилните ленти могат да показват посока на движение, да водят към конкретна точка – например вход, рецепция, гише или място за обслужване – или да предупреждават, че предстои промяна в средата, като стъпало, край на платформа, кръстовище или зона, в която човек трябва да спре.

Затова различните релефи имат различна логика. Линиите обикновено насочват движението, а точките или по-изразеният релеф често служат като предупреждение. Контрастните ивици върху стълби пък помагат на хората с частично нарушено зрение да разпознаят къде започва и къде свършва стълбището.

А какво се случва в интериорна среда

Външната маркировка може да доведе човек до входа на сграда, офис, магазин или друг търговски обект. Но ако вътре няма ясен ориентир, той отново трябва да разчита на чужда помощ или на предварително познаване на мястото. За един клиент това може да е просто неудобство. За друг – причина изобщо да не посети даден обект.

В България съществува официална наредба, в която са описани изискванията за достъпност до обществени сгради за хора с двигателни затруднения с конкретни указания относно поставянето на рампи и асансьори за инвалидни колички например. Но тя не описва достатъчно ясно правилата за интериорни решения в телеком магазините например или пощенски клонове, които да помогнат на хората с увредено зрение. В този контекст инициативата за подобряване на достъпността остава в ръцете на всеки, който има желание самостоятелно да реализира нещо в тази насока.

Тази година Yettel стартира първия у нас пилотен проект за подобряване на достъпността за незрящи клиенти в магазините си. До момента той обхваща близо 30 магазина в 10 града в цялата страна, а до края на годината, паралелно с редизайна на магазините, ще бъдат поставени тактилни ленти в над 100 търговски обекта на Yettel.

Как работят? Когато клиент със зрително нарушение влезе в магазина, тактилната лента го насочва до място, където може да бъде посрещнат и обслужен от служител. В обектите, пред които има стълби, са поставени и контрастни ивици върху първото и последното стъпало, за да бъдат по-лесно разпознаваеми от хората с частично нарушено зрение.

При разработването на проекта екипът на Yettel се консултира със Съюза на слепите в България, чиито представители тестват решението на място и дават практически препоръки. Това е ключова част от процеса, защото достъпността не може да бъде измислена само "на теория“. Тя трябва да бъде проверена от хората, които реално ще я използват.

Добрите примери по света

Телекомът изследва и добри примери от чужбина, които могат да се приложат у нас. Решения за достъпност на незрящи са въведени в много държави. Например в Австрия, където над 400 000 души страдат от зрителни увреждания, има официални изисквания за тактилни ленти и други указателни елементи на обществени места. В публичните сгради например, те трябва да отвеждат човека до първото място, където той може да получи нужната му информация или да бъде изслушан от служител и насочен. Има и стандарт за това как трябва да изглеждат и как трябва да бъдат поставяни. Необходимо е цветът на лентите да бъде силно контрастен на настилката, за да може хората с частични нарушения да се ориентират по-добре. Релефът трябва също да е съобразен със специални изисквания, за да се улесни ориентацията за незрящите, докато стъпват върху тактилните ленти и ползват специален бастун.

Смисълът зад инициативата

С поставянето на тактилни ленти в магазините си Yettel подпомага осигуряване на среда, в която повече хора могат да се движат спокойно, самостоятелно и с усещането, че техните нужди са взети предвид. Подобни решения може да изглеждат малки за онези, които не разчитат на тях, но за хората със зрителни нарушения те често са разликата между зависимостта от чужда помощ и възможността сами да стигнат до мястото, където ще бъдат посрещнати и обслужени. В този смисъл достъпността не е само въпрос на инфраструктура или изпълнение на изисквания. Тя е начин бизнесът да покаже, че разбира различните нужди на клиентите си и е готов да адаптира средата спрямо тях.