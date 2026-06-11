Десислава Паунска застава начело на новата дирекция "Маркетинг, стратегическо развитие и връзки с обществеността“ в Българската национална телевизия, съобщиха от БНТ.

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"За мен БНТ е телевизията-майка. Обществена медия с огромен социален заряд и отговорност. Ще се радвам да допринеса с опита си за издигането още повече на нейния авторитет и разпознаваемост. Надявам се да създадем благоприятна среда за привличане на млада аудитория и нови проекти за БНТ“, сподели Десислава Паунска.

Името на Десислава Паунска се свързва със създаването на вестник "24 часа“ и изграждането на принципите на независимата преса през 90-те години. След години журналистически опит, от началото на 2001 г. тя участва в създаването и управлението на една от големите български PR агенции и посвещава усилията си на развитието на кампании за културa и чрез културни проекти.

Работила е за различни медии. Тя управлява рекламни и комуникационни проекти, участва в организацията на мащабни събития, концерти и благотворителни кампании. Като ръководител на отдел "Комуникация“ на БНР две поредни години осъществява фестивала "Радио парк фест“ и първите награди "БНР Топ 20“. Като рекламен мениджър реализира кампаниите на международни и национални концерти и турнета – Alice Cooper, Zucchero, Moloko, Jerry Lee Lewis, Белослава, Национално турне на Стефан Вълдобрев – Mason's Tour, Националното турне "Ъпсурт с 3 в 1 на път“, Free Mix Tour с Васко Василев, Турне Любо Киров и др.

Преди да поеме поста директор дирекция "Маркетинг, стратегическо развитие и връзки с обществеността“ в БНТ, е ръководител "Връзки с обществеността“ в УНСС, а през 2024 г. ръководи и комуникацията на българското представяне на 60-то юбилейно издание на Венецианското биенале за изкуство. Има телевизионен опит във всички национални телевизии, като започва от обществената телевизия.

Сертифициран консултант по управление на европейски проекти. Успешно реализирани проекти с европейско финансиране в сферата на културата, комуникациите, туризма и социалната сфера, включително събития на Представителството на европейската комисия в България и програма "Конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката. Докторант на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“ по кризисна комуникация.