Телевизионната водеща Мира Добрева сподели откровена публикация в социалните мрежи, след като е останала неприятно изненадана от негативни коментари по свой адрес.

В емоционалния си пост журналистката разказва, че е чула лоши думи от човек, от когото не е очаквала подобно отношение. Вместо да се фокусира върху разочарованието, тя е намерила утеха в спомените и хората, които са били до нея през годините.

"Вчера чух лоши думи за себе си от човек, който не е видял лошо от мен. Естествено, че ми стана неприятно. Понеже беше късно, нямаше как да изляза да се разходя, нито да отида на планина. Затова погледнах галерията от снимки в телефона си и там видях лица на хора, които се усмихват с мен.

Снимки от моменти, в които някой е бил щастлив заради мен, прегръщал ме е, избирал е да бъде до мен. Хора, които знаят коя съм аз извън медийния ми образ, извън слуховете, които е чул за мен. И ако има стотици, които говорят лошо зад гърба ми, ми стига един с думите: "Аз съм тук."

Това е достатъчно. Повече от достатъчно. Злободневието и врявата, завистта и омразата няма да надвият усилието на доброто да види бял свят", пише Добрева в социалните мрежи.