На 29 юни 2026 г. Меркурий навлиза в своята ретроградна фаза – астрологичен период, който ще продължи до 23 юли. Според астролозите това време традиционно се свързва с преосмисляне на минали събития, забавяния и недоразумения в комуникацията, пътуванията и ежедневните ангажименти.

Някои специалисти в областта на астрологията обръщат внимание и на т.нар. "сянка“ на ретроградния период, която според тях започва около 12 юни и приключва едва на 6 август.

Ретрограден Меркурий в Рак

Този път Меркурий ще се движи ретроградно в знака Рак, който в астрологията се свързва със семейството, емоциите, спомените и усещането за сигурност.

Според астрологичните тълкувания през този период е възможно хората по-често да се връщат към стари преживявания, недовършени разговори или отношения от миналото.

За какво предупреждават астролозите

Сред най-често посочваните рискове са прибързаните емоционални решения и недоразуменията в общуването. Според астролозите през този период хората могат да бъдат по-чувствителни към думите на околните и по-лесно да възприемат дадени изказвания като обидни или негативни. Също така се препоръчва повишено внимание при покупка на техника, подписване на документи и организиране на пътувания.

Връщане към стари връзки

Една от често обсъжданите теми около ретроградния Меркурий е възможността за подновяване на контакт с хора от миналото. Според астрологичните интерпретации това не означава непременно възстановяване на стари отношения, а по-скоро възможност за анализ и осмисляне на вече преживени ситуации.

Подходящо време за довършване на започнатото

Астролозите смятат, че периодът е благоприятен за приключване на отложени задачи и преразглеждане на стари проекти.

Сред препоръките са:

довършване на започнати дейности;

подреждане на документи и архиви;

редактиране на стари проекти;

преглед на лични и професионални планове.

Повече внимание към детайлите

Според астрологичните съвети през този период е добре информацията да бъде проверявана по няколко пъти, особено когато става въпрос за билети, адреси, банкови операции или важна кореспонденция.

Време за дом и семейство

Тъй като ретроградният Меркурий преминава през знака Рак, астролозите свързват периода с грижа за дома, семейните отношения и връзката с миналото.

Сред препоръчваните дейности са освежаване на жилището, разчистване на ненужни вещи, възстановяване на контакти със стари приятели и прекарване на повече време с близките.