Сюзън Браун, 108-годишна бивша учителка от американския щат Делауеър, продължава да води активен начин на живот, като редовно спортува и шофира самостоятелно. Наскоро тя отпразнува своя 108-и рожден ден в компанията на повече от 130 гости.

Сред присъстващите на празника е бил и губернаторът на щата Делауеър. Въпреки напредналата си възраст Браун посещава тренировки три пъти седмично в местен център за възрастни хора. Освен това всяка сутрин изпълнява гимнастика, която е част от ежедневието ѝ вече 20 години.

"Когато ставам сутрин, правя упражнения, които изпълнявам вече 20 години“, разказва тя пред американска телевизия.

По думите ѝ именно постоянната физическа активност е сред основните причини да се чувства добре и да запазва своята жизненост.

Сюзън Браун продължава да управлява автомобил и сама се придвижва до различни места. Нейната шофьорска книжка е валидна до 2033 година, когато тя ще бъде на 115 години.

В центъра за възрастни хора, който посещава, дори има специално обозначено паркомясто за шофьори, навършили 100 години. Браун е родена през 1918 година в Делауеър и израства в период на расова сегрегация в Съединените щати.

Тя завършва висшето си образование през 1945 година и посвещава повече от три десетилетия на преподавателска дейност в начални училища. По време на професионалния си път става свидетел на важни обществени промени, включително интеграцията на училищата през 60-те години на миналия век.

Въпреки впечатляващата си възраст Сюзън Браун гледа на дълголетието с чувство за хумор и оптимизъм.

"Остарявам достойно“, казва тя – философия, която продължава да вдъхновява хората около нея и да показва, че активният начин на живот няма възрастови граници.