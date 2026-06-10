Камелия Воче е родена на 9 юни 1965 г. в София като Камелия Кръстева. На "Златният Орфей" през 1988 г. печели трета награда като Камелия Стоянова с фамилията на първия си съпруг. Тя има два официални брака зад гърба си, от които има син и дъщеря – Самуел и Деси.

Завършва "Естрадно пеене“ в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров. От 1991 до 2007 живее в Италия, където е успяла джаз певица, след което се връща в България и продължава музикалната си кариера. Звездата й изгрява след поредица престижни участия и награди на фестивалите в Сочи и Дрезден. Предвещават й голяма кариера, но съдбата я отвежда в Италия.

Музиката е нейният живот. Пяла е на места, на които не е мечтала да отиде – в Истанбул на една сцена с Лайънъл Ричи, трикольорното парти на италианския премиер Берлускони във вила "Чертоза" … Камелия Воче е певица, известна и с ясно изразени кулинарни умения, с които омайва почитатели от Италия дотук.

Неколкократен победител в кулинарния формат "Черешката на тортата", където смайва всички зрители с кулинарните си умения.