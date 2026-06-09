Италианската принцеса Мария Каролина де Бурбон-Двете Сицилии и лидерът на френската партия "Национален сбор“ Жордан Бардела официално обявиха своята връзка по време на престижното състезание от Формула 1 за Гран при на Монако. Влюбените бяха забелязани в прегръдка във VIP ложата по време на надпреварата по улиците на Монте Карло.

Двамата проследиха състезанието в компанията на по-малката сестра на принцесата – Мария Киара де Бурбон, както и на нейната майка принцеса Камила, херцогиня на Кастро, която е дъщеря на италиански милиардер. Сред останалите популярни гости на бляскавото събитие беше и риалити звездата Ким Кардашиян, която дойде в Монако, за да подкрепи своя приятел и пилот от Формула 1 Люис Хамилтън, завършил надпреварата на второ място, информира списание Hello!.

Политическият възход на Жордан Бардела

Новият партньор на принцесата е сред най-обсъжданите фигури на френската политическа сцена. В момента 30-годишният Жордан Бардела е евродепутат и оглавява крайнодясната партия "Национален сбор“, след като миналата година пое лидерския пост от Марин Льо Пен. Самата Льо Пен беше основният опонент на настоящия френски президент Еманюел Макрон на изборите през 2017 и 2022 година.

Партията има дълга история, като френското издание Le Monde напомня, че е основана през 70-те години на миналия век от Жан-Мари Льо Пен заедно с бивши членове на нацистките части "Вафен СС“. През последните години обаче Марин Льо Пен и настоящият партиен лидер Бардела успяха да превърнат организацията в една от водещите политически сили във Франция, а амбицията им е спечелването на предстоящите догодина президентски избори. Бардела се радва и на огромна популярност в дигиталното пространство, като профилът му в платформата TikTok има над 2,3 милиона последователи, което го прави един от най-влиятелните европейски политици онлайн.

Аристократичният произход и животът на принцесата

22-годишната Мария Каролина също е добре позната в светското общество и социалните мрежи. Тя е наследница на клон от прочутата династия на Бурбоните, управлявала части от Южна Италия и Сицилия през XVIII и XIX век. Въпреки че в днешно време тези благороднически титли нямат официална юридическа стойност в Италия, отделни разклонения на фамилията все още спорят за лидерството на кралската линия.

Красивата аристократка се изявява успешно като инфлуенсър и има близо 250 000 последователи в платформата Instagram. Миналата година тя претърпя тежка катастрофа с мотоциклет, при която получи сериозни травми в областта на главата и врата, като след инцидента самата тя призна, че се чувства истинска късметлийка, че е останала жива. Днес вниманието на обществеността е изцяло насочено към новата ѝ романтична връзка, която се превърна в една от най-коментираните теми в европейските светски среди.