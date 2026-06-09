Натали Трифонова продължава да се наслаждава на живота си като майка, далеч от телевизионния екран и професионалните ангажименти. Тв водещата на bTV заведе сина си Арън на море в Гърция.

Това лято ще е още по-вълнуващо за Натали Трифонова, защото то ще е първото й като майка. А стартът на сезона вече е даден с най-сладката снимка на малчугана, който скоро ще навърши 9 месеца.

"Животът е чудесен“, споделя тв водещата на кадъра, която се наслаждава на времето в най-добрата мъжка компания.

На снимката двамата са удобно настанени под плажен навес, далеч от силното слънце. Натали изглежда в отлично настроение, докато се усмихва към камерата, а малкият Арън любопитно наблюдава случващото се около него.