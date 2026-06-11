Певицата Мария Илиева отново привлече вниманието на своите почитатели, този път с впечатляваща промяна във визията си. В ново видео, публикувано в социалните мрежи, изпълнителката показва видимите резултати от усилията, които полага през последните месеци за по-здравословен начин на живот.
Мария Илиева неведнъж е споделяла, че е променила хранителните си навици и ежедневния си режим, за да подобри здравето и самочувствието си. Самата тя е разказвала, че е свалила близо 20 килограма, а резултатите вече ясно се виждат и в последните ѝ публикации. Видеото предизвика множество коментари от нейни последователи, които я поздравиха за постигнатата трансформация.
Част от тях определиха певицата като "неузнаваема“, а други акцентираха върху дисциплината и постоянството, които според тях стоят зад постигнатите резултати. Изпълнителката открито говори за усилията, които полага, за да се чувства добре както физически, така и психически.
Според публикациите ѝ в социалните мрежи промяната е резултат от дълъг период на здравословни навици, балансирано хранене и последователност. Новата визия на Мария Илиева продължава да предизвиква интерес сред почитателите ѝ, които не крият възхищението си от постигнатите резултати.
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