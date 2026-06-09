Американският актьор Антъни Гуидера, станал популярен с ролите си в хитовите ленти "Кръстникът 3“ и "Видове“, почина на 65-годишна възраст, след като сърцето му внезапно е спряло в дома му в Южна Калифорния. Кончината на филмовата звезда бе потвърдена пред медиите от неговата съпруга Валери.

Инцидентът в семейния дом и решението на лекарите

Съпругата на актьора споделя, че двамата са се намирали в хола на къщата си на 11 май, когато Антъни неочаквано се сринал на земята. Той е бил транспортиран по спешност в болнично заведение, където медиците са го поставили на животоподдържащи системи в продължение на три седмици. Впоследствие лекарите са изключили апаратите по предварително изразено разпореждане на самия актьор, за да може той да бъде прибран у дома, където да настъпи естествената му смърт.

Неизяснената причина за фаталния край

Известният артист е починал в събота, но точните медицински причини за неговата кончина все още остават неразгадани. Съпругата му Валери пояснява, че към момента медицинският екип няма обяснение за това какво точно е предизвикало внезапното спиране на сърдечната дейност.

Успехите в Холивуд от "Кръстникът“ до "Видове“

Професионалната филмова кариера на Антъни Гуидера стартира през 1990 г., когато получава ролята на бодигард (също на име Антъни) в третата част на легендарната филмова трилогия "Кръстникът“. Големият успех идва през 1995 г. с превъплъщението му в героя Роби от научнофантастичния трилър "Видове“. За тази си роля той печели Филмовата награда на MTV в категорията "Най-добра целувка“ заедно със своята екранна партньорка Наташа Хенстридж.

Други роли в киното и телевизията

През годините актьорът записва участия с по-малки роли в някои от най-големите холивудски блокбъстъри от края на миналия век, сред които "Скалата“ (1996 г.), "Пощальонът“ (1997 г.) и "Армагедон“ (1998 г.). Наред с кариерата си на големия екран, Гуидера участва и в епизоди на популярни телевизионни сериали като "Renegade“, "Baywatch“, "Angel“ и "Star Trek: Deep Space Nine“.