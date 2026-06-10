Емилия Лазарова, бившата половинка на бизнесмена Даниел Бачорски и майка на първородната му дъщеря, привлече вниманието в социалните мрежи с новата си визия. Последните ѝ снимки предизвикаха множество коментари, а част от потребителите отбелязват значителната промяна във външния ѝ вид.

Според публикация Лазарова, която през годините рядко е попадала в светлината на прожекторите, днес изглежда коренно различно. Под публикуваните кадри се появиха множество положителни коментари, като много от последователите ѝ изразяват възхищение от постигнатата трансформация.

Самата Емилия не крие, че е свалила близо 14 килограма. По думите ѝ резултатът не е постигнат с популярния медикамент Оземпик, а с помощта на пептидни инжекции и последвал строг хранителен режим, който ѝ е помогнал да запази новата си фигура.

Според близки до Лазарова тя се чувства щастлива и спокойна до настоящия си партньор Христо Ангелков, бивш съпруг на бившия министър на туризма Николина Ангелкова. Те смятат, че именно положителните промени в личния ѝ живот са допринесли за самочувствието и доброто настроение, които личат от последните ѝ публикации, пише Intrigi.bg.

Появата на новите снимки идва на фона на признанията на Даниел Бачорски, че връзката му с настоящата му партньорка Атанасия е преминала през труден период. Бизнесменът вече е разказвал публично, че двамата са били разделени за няколко седмици заради различни виждания за живота, но впоследствие са успели да преодолеят кризата и да продължат заедно.

Освен заради отслабването, новата визия на Емилия Лазарова предизвика коментари и заради променения ѝ стил, грим и цялостно излъчване. Въпреки различните предположения в социалните мрежи относно евентуални естетични процедури, няма публично потвърдена информация за подобни интервенции.