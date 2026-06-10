Журналистът и бивш синоптик на БНТ Ева Кикерезова разказа в ефира на bTV за съдебен процес, по който участва като свидетел и който продължава повече от десетилетие.

Кикерезова беше гост-коментатор в предаването "Преди обед“, където сподели личен случай от 2014 година.

Свидетел на обир

По думите ѝ тя е станала свидетел на обир и е успяла да заснеме двама души, които са ѝ се сторили подозрителни, както и автомобила, с който са се придвижвали.

Станах свидетел на обир през 2014 г. Сториха ми се съмнителни две лица, снимах и тях, и колата, с която се придвижват. Вече 12 години ходя по заседания и делото не е приключило. А всичко е доказано – правиха нужните експертизи и всичко необходимо, заяви Кикерезова.

Критика към бавното правосъдие

Тя изрази недоволство от продължителността на съдебното производство и посочи, че според нея подобни случаи водят до допълнителни разходи за държавата.

"Накрая ще осъдят държавата за проточване на процеса и всички ние ще платим цената“, каза още тя.

Коментар в студиото

Думите ѝ предизвикаха реакция от страна на телевизионния водещ Петър Дочев, който също коментира темата за правосъдието в България.

"Живеем в държава, в която можеш да убиеш Милен Цветков на светофара и нищо да не се промени“, заяви Дочев.

Разговорът в студиото беше част от дискусия, посветена на обществените нагласи към работата на институциите и ефективността на съдебната система.