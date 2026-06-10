Журналистът и бивш синоптик на БНТ Ева Кикерезова разказа в ефира на bTV за съдебен процес, по който участва като свидетел и който продължава повече от десетилетие.
Кикерезова беше гост-коментатор в предаването "Преди обед“, където сподели личен случай от 2014 година.
Свидетел на обир
По думите ѝ тя е станала свидетел на обир и е успяла да заснеме двама души, които са ѝ се сторили подозрителни, както и автомобила, с който са се придвижвали.
Критика към бавното правосъдие
Тя изрази недоволство от продължителността на съдебното производство и посочи, че според нея подобни случаи водят до допълнителни разходи за държавата.
"Накрая ще осъдят държавата за проточване на процеса и всички ние ще платим цената“, каза още тя.
Коментар в студиото
Думите ѝ предизвикаха реакция от страна на телевизионния водещ Петър Дочев, който също коментира темата за правосъдието в България.
"Живеем в държава, в която можеш да убиеш Милен Цветков на светофара и нищо да не се промени“, заяви Дочев.
Разговорът в студиото беше част от дискусия, посветена на обществените нагласи към работата на институциите и ефективността на съдебната система.
ултрас1926
преди 56 мин.
Бананова държава която селяците обожават.
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