Българската естрадна певица Йорданка Христова официално получи званието "Почетен гражданин на Царево“ по време на 35-ото заседание на Общинския съвет в морския град.

Отличието ѝ беше връчено от кмета на община Царево Марин Киров, след като певицата не успя да присъства на церемонията през декември 2025 г., когато беше удостоена със званието по време на тържествената сесия за Никулден и празника на града.

Признание за принос към културата

От общината посочват, че отличието е признание за значимия принос на Йорданка Христова към българската култура и за връзката ѝ с Царево.

По време на церемонията кметът Марин Киров подчерта ролята на певицата не само за българската музика, но и като пример за обществено поведение и ценности.

"Приемете това почетно звание като жест от името на общината, Общинския съвет и нашите съграждани за огромния принос, който имате за българската песен и изкуство, но и за нашата малка общност, която наричаме Царево“, каза Киров.

Традиция за отдаване на признание

Кметът отбеляза още, че присъствието на личности като Йорданка Христова обогатява обществения живот и вдъхновява хората.

"Радваме се, че човек като Вас със своите морални принципи, възгледи за живота и успехи е сред нас. Защото така животът ни става по-хубав, а ние по-добри“, добави той.

С връчването на отличието Община Царево продължава традицията да отдава признание на личности с изключителен принос към културния и обществения живот на България.