Актрисата Искра Донова сподели емоционален личен разказ в социалните мрежи, с който се върна към деня, в който е разбрала, че очаква дете.
В публикацията си тя разказва, че новината е дошла след дълъг период на надежда, страх, чакане и много въпроси.
"Преди три години на този ден разбрах, че очакваме дете“, написа Донова.
Тя признава, че в първия момент не е могла да повярва на положителния тест и многократно е проверявала дали наистина вижда това, което си мисли.
"Помня как гледах теста и не смеех да повярвам. Как проверявах отново и отново дали наистина виждам това, което виждам. Не плаках. Не смеех да се зарадвам“, споделя актрисата.
Днес детето ѝ вече расте и изпълва ежедневието ѝ с радост и предизвикателства.
"Днес това малко чудо тича, смее се, катери се навсякъде и прави живота ми едновременно по-труден и по-красив, отколкото някога съм си представяла“, пише още тя.
Искра Донова признава, че понякога все още гледа детето си с недоверие към щастието, което е получила.
"Понякога още го гледам и си мисля: "Наистина ли си тук?“ Да. Тук е.“
Публикацията завършва с послание към всички, които преминават през труден път към родителството.
"И всеки ден ми напомня, че чудесата понякога идват бавно. Но идват“, написа актрисата.
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