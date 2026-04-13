Малко преди Великден България загуби един от най-лиричните си гласове и талантливи поети – Михаил Белчев. Големият бард, композитор и режисьор почина на 6 април на 79-годишна възраст, само няколко месеца преди своя осемдесети юбилей.

През последните години здравето на музиканта бе сериозно разклатено заради онкологично заболяване и редица съпътстващи здравословни проблеми. Въпреки изтощението, Белчев остана верен на своята публика до последно, изнасяйки концертите си седнал, подкрепян от съпругата си или от своя син Константин. Поетът е издъхнал в болница "Пирогов“, където е бил приет в критично състояние.

Михаил Белчев оставя след себе си огромно културно наследство. Неговото творчество, вдъхновено от френския шансон, роди шлагери като "Булевардът“, "Младостта си отива“ и "Не остарявай, любов“. Като поет той е автор на текстовете на някои от най-емблематичните песни на Лили Иванова, Васил Найденов и "Тоника СВ“. Носител е на пет награди "Златен Орфей“, като първата от тях – през 1969 г. за дуета с Мария Нейкова "Закъснели срещи“ – го превръща в звезда буквално за една нощ.

Любопитен щрих от неговия образ бе лекото заекване, което се появява след детски уплах, но напълно изчезваше, щом запее. Възпитаник на Минно-геоложкия институт и дипломиран режисьор от Москва, Белчев съчетаваше прецизността на точните науки с дълбоката емоционалност на лириката. Той бе истински трубадур на любовта и приятелството, чието присъствие ще липсва по софийските булеварди, но чийто глас ще остане в паметта на поколения българи.

Поклонението пред големия творец се състоя в Народния театър "Иван Вазов“ – място.