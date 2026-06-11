Дъщерята на естрадната легенда Кичка Бодурова направи пълна промяна в живота си и днес е сред успешните диджеи в Лас Вегас. Кристи-Жаклин Зарпас, която преди години предизвикваше скандали в българското публично пространство с провокативните си разголени фотосесии, вече гради сериозна кариера в световната столица на развлеченията. Младата жена е популярно лице на купонджийската сцена под артистичния псевдоним "Кабум" (Kaboom).

Ексклузивни ВИП партита

Кристи-Жаклин, която навършва 33 години, се е специализирала в озвучаването на престижни частни събития в щата Невада. Профилите ѝ в американските клубни страници показват, че тя работи на изключително високо ниво. Сред последните големи успехи на Кристи е ангажимент за световния автомобилен гигант "Lamborghini", където е отговаряла за цялостната музикална програма в шоурум на марката. Тя редовно пуска музика в някои от най-луксозните клубове на Вегас.

Музикантката често е наемана за партита на богаташи в частни яхти – ниша, която се счита за една от най-доходоносните в развлекателната индустрия зад Океана.

Новият живот на Кристи-Жаклин зад Океана

Макар в тийнейджърските си години Кристи да вълнуваше родните таблоиди единствено с екстравагантното си поведение в социалните мрежи, днес тя доказва професионалните си умения. Майка ѝ Кичка Бодурова, която от десетилетия живее между България и САЩ, никога не е крила гордостта си от артистичния път, който дъщеря ѝ е избрала.

Трансформацията на Кристи от бунтарка до желан музикален селектор за милионери бързо се превърна в една от най-коментираните теми сред феновете на българската естрада.

Любопитното е, че зад нощния живот и атрактивната визия стои и сериозно образование.

Миналата година Кристи-Жаклин официално завърши докторантура в Национален университет Сан Диего. Макар да не посочва точната специалност, тя признава още, че иска да продължи да обучава и вдъхновява други хора. Преди докторантурата си в сферата на образованието тя дълго време е работила като учителка, пишат от HotArena. Именно това изненадва мнозина – зад имиджа на провокативно момиче от социалните мрежи всъщност стои жена със сериозни амбиции.