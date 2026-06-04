Руският поп изпълнител Филип Киркоров предизвика вълна от коментари в музикалните среди и онлайн пространството, след като заяви, че е изиграл важна роля както за завръщането на България в конкурса "Евровизия“, така и за последвалата победа на певицата DARA с песента "Bangaranga“.

В публикация в Instagram Киркоров твърди, че участието и успехът на България са пряко свързани с неговата намеса. Руският поп изпълнител Филип Киркоров отново предизвика широк обществен отзвук с изявления, в които заявява, че има пряка заслуга за участието и победата на България на "Евровизия 2026“.

Киркоров публикува емоционален текст, в който казва:

И да! Вярно е, благодарение на мен България не само участва в "Евровизия“, но и победи! Европейските медии ме нарекоха "Троянски кон“, подозирайки моето пряко участие в тази победа. През последните две седмици се появиха много слухове и разговори относно моето участие или неучастие в триумфа на България на "Евровизия“ във Виена. За да поставя окончателно точка на всички въпроси, реших да разкажа как беше създадена и изкована победата на България на "Евровизия 2026“. Подробностите са в карусела… Не искам повече да мълча и няма да мълча.

Според разказа на изпълнителя, началото на процеса е поставено след среща с бившия генерален директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков. Той твърди, че именно тогава е научил за финансови затруднения, които са ограничавали участието на България в конкурса, и е съдействал за намиране на външно финансиране.

Киркоров посочва също, че дългогодишните му сътрудници, гръцкият композитор Димитрис Контопулос и продуцентът Илиас Кокотос, са били част от творческия процес, довел до подготовката на българското участие.

В социалните публикации около случая се появяват и твърдения, че песента "Bangaranga“ е сред най-гледаните на конкурса "Евровизия 2026“.

Певицата DARA реагира публично, като подчерта, че песента е създадена много преди конкурсната кампания:

"С цялото ми уважение, "Bangaranga" беше написана през 2023 г. в Sofia Songwriting Camp.“

Тя благодари за моралната подкрепа, но акцентира, че успехът е резултат от колективната работа на автори, продуценти и творчески екипи.