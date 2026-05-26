Президентът Илияна Йотова се срещна лично с членовете на световноизвестната хеви метъл група Iron Maiden, броени часове преди мащабния им концерт в българската столица, който ще се проведе тази вечер. Срещата бе обявена от самата Йотова в официалния ѝ профил в социалната мрежа , където тя сподели и видео от вълнуващия момент, информира Plovdiv24.bg.

За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора, написа г-жа Йотова.

Президентът не скри възхищението си от поведението на световните музиканти извън светлините на прожекторите. Тя използва трибуната в социалните мрежи, за да отправи своите благопожелания към групата:

Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената! сподели Илияна Йотова.

Шоуто тази вечер се очертава като едно от най-очакваните и мащабни музикални събития на годината. Хиляди почитатели на твърдия звук от цялата страна вече се стичат към столицата, за да видят на живо своите идоли. Очаква се метъл ветераните да изнесат незабравимо шоу, изпълнено с вечните им хитове и зрелищна сценография.