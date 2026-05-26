Днес, 26 май, България се превръща в епицентър на световната метъл сцена. Националният стадион "Васил Левски“ посреща легендарните Iron Maiden за един от най-очакваните концерти на годината. Специален гост на събитието е друга емблематична фигура в тежката музика - траш метъл титаните Anthrax, което превръща вечерта в едно от най-силните музикални събития за 2026 година.

Концертът е част от мащабното европейско турне Run For Your Lives, посветено на 50-годишния юбилей на Iron Maiden. Очаква се шоуто да бъде най-впечатляващото и грандиозно в цялата история на групата, а сетлистът е внимателно подбран и включва песни от най-ранните и емблематични години от кариерата на бандата.

Важна информация за феновете и достъп до стадиона

Организаторите от Fest Team призовават феновете да пристигнат навреме, за да се избегнат струпвания. Ето и ключовите детайли за пропускателния режим:

Вратите на стадиона отварят в 17:00 ч., а самото шоу започва точно в 19:00 ч.

Проверката на билети и лични вещи ще се извършва само на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“, откъм ул. "Генерал Гурко“.

Лентите за достъп ще бъдат разделени според типа билети. Посетителите трябва да се ориентират на място дали са с пропуски за правостоящи (STANDING), или за седящи места (SEATED). Осигурена е и допълнителна специализирана лента за хора в неравностойно положение.

Публиката влиза във фен зоната, където ще има достъп до храна, напитки и официален мърчандайз. Оттам феновете трябва да следват инструкциите на билета си (сектор, вход, ред и седалка), като на разположение в цялата зона ще бъдат стюарди и указателни табели.

Емоционално послание от Стив Харис и Род Смолууд

Турнето вече премина през Атина на 23 май, а след София продължава към Букурещ, Братислава, Хановер, Амстердам, Милано, Париж, Лион и Великобритания. Басистът и основател на Iron Maiden, Стив Харис, сподели вълнението си от срещата с балканската публика:

"Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега. Интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката.

Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света. Ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим през 2025 г., а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там.“

Харис също така изрази специални благодарности към феновете за топлото посрещане на Саймън Доусън, който отново е зад барабаните на групата.

Мениджърът на бандата, Род Смолууд, допълни, че атмосферата по време на турнето е уникална и благодари на почитателите за това, че спазват молбата на групата да ограничат използването на мобилни телефони по време на изпълненията. Това позволява на публиката и музикантите да се слят в едно истинско, неподправено рок преживяване. Смолууд разкри още, че предстоящото шоу в Париж (La Défense Arena) ще бъде официално заснето.

За най-запалените фенове има и една важна подробност - 2026 година е изключително интензивна за Iron Maiden и поради тази причина групата не планира никакви концерти за 2027 г. Това прави събитието в София единствен и неповторим шанс за българската публика да изживее магията на Run For Your Lives на живо.