Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade и Joy Division/New Order ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола, заедно с номинираните за първи път Wu-Tang Clan и покойния Luther Vandross. Списъкът беше разкрит в понеделник вечерта в САЩ по време на излъчването на American Idol.

За да отговарят на условията, изпълнителите трябва да са издали първия си комерсиален запис поне преди 25 години. Номинираните бяха гласувани от повече от 1200 изпълнители, историци и професионалисти от музикалната индустрия.

Въвеждането в Залата на славата ще се проведе на 14 ноември в театър Peacock в Лос Анджелис. Номинираните, които пропуснаха тази година, включват Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition и Shakira.

Хиляди фенове от години са на мнение, че легендите "Айрън Мейдън" трябваше много отдавна да бъдат вкарани в тази т.нар. зала на славата.