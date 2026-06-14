Български ученик стана абсолютен хит във Фейсбук с изпълнението си на една от най-емблематичните рок песни за всички времена. Най-впечатлен остана самият Джо Лин Търнър, изпял преди повече от 40 години неостаряващата песен. Ето какво написа популярният изпълнител:

"Запознайте се с Кристиян Илков, тийнейджър от Русе, България, който изпълни кавър на песента на Rainbow I Surrender на 4 юни 2026 г.

Кристиян може да бъде намерен и в YouTube, изпълнявайки Can't Let You Go на Rainbow на сцената през 2025 г. с групата на Николо Коцев - "Кикимора", на фестивала July Morning в Тутракан. Специално поздравление за многобройните български фенове, които ми изпратиха този линк".

По-късно рок легендата Джо Лин Търнър покани русенския талант да пее с него на една сцена. Световноизвестният бивш вокалист на Rainbow и Deep Purple и възпитаникът на СУПНЕ "Фридрих Шилер" в Русе ще изпълнят заедно I Surrender на живо на 3 септември на Бирения фест в Стара Загора.

I Surrender е песен, написана от бившия китарист и певец на Argent, Ръс Балард и издадена за първи път от Head East като сингъл през октомври 1980 г. от шестия им албум US 1. По-известна е като хит на Rainbow на следващата година, достигайки номер 3 в класацията за сингли в Обединеното кралство.

Издадена през януари 1981 г., песента се превръща в най-големия хит на групата във Великобритания. Първоначално някои беквокали са записани от Греъм Бонет, но след като той напуска групата, водещите и беквокалите са изпети от неговия заместник Джо Лин Търнър.

Хеви метъл групата Praying Mantis първоначално е била в процес на издаване на песента и вече е записала беквокала и е добавяла вокалите, когато им е казано да спрат, тъй като Rainbow, като по-голямото име, е получила разрешение да запишат и издадат песента. Praying Mantis в крайна сметка правят своя версия за албума си Defiance от 2024 г.