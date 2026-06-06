Победата на Дара на "Евровизия" изглеждаше като приказка без нито една пукнатина - 516 точки, рекордна преднина и първи триумф за България в историята на конкурса. Истината зад кулисите обаче се оказва далеч по-тъмна. Певицата на два пъти е била на крачка от отказ, а в нощта, когато научила, че ще представя страната ни във Виена, три часа лежала в леглото и треперила, неспособна да се успокои. Изповедта си 27-годишната варненка направи пред британското BBC Newsbeat, първото ѝ толкова откровено интервю след триумфа на 16 май.

Два пъти на ръба на отказа

Малцина знаят, че пътят на Дара към виенската сцена изобщо не е започнал с "да". Първия път певицата директно отказала участие в "Евровизия", заради условия в договора ѝ, които не приела. Втората криза дошла в най-неочаквания момент, след като била избрана за български представител. Тогава Дарина Йотова сериозно обмисляла да се оттегли, за да запази психичното си здраве.

"Тялото ми реагираше на мислите, че съм сторила нещо лошо, че не съм за тази работа", разказва тя пред BBC за нощта след обявяването, когато три часа не успяла да спре да трепери. DARA живее с диагноза синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), поставена ѝ като възрастна - състояние, което превърна в заглавие на най-личния си албум ADHDARA (2025) и за което говори без срам, хаосът, чувствителността и огънят, по думите ѝ, са части от един и същи човек.

Терапевтът, който я качи на сцената

С огромния натиск на конкурса певицата признава, че се е справила с професионална помощ. Работата с терапевт я довела до състояние, което самата тя описва като непознато в цялата ѝ кариера: "Никога не съм се чувствала по-спокойна на сцената, по-сигурна." Резултатът се видя от милиони - изпълнението на "Bangaranga" във Wiener Stadthalle спечели и журито (204 точки), и публиката (312 точки), а такова единодушие конкурсът не помнеше от близо десетилетие. Преднината от 173 точки пред втория стана най-голямата победна разлика в 70-годишната история на "Евровизия".

А плановете на жената, която донесе на България домакинството на конкурса през 2027 г.? Никакви стадиони и световни турнета на първо място. "Най-вече да съм здрава, да успея като човек и един ден да имам деца", казва Дара - отговор, който казва повече за нея от всяка класация.

От фолклорните микротонове до върха на Европа

Историята на Дарина Йотова започва далеч от прожекторите на Виена, в Националното училище по изкуствата "Добри Христов" във Варна, където учи народно пеене. Точно фолклорната техника с нейните микротонове и сурова емоция е тайното оръжие, вградено в "Bangaranga" - песен, която самата изпълнителка определя като "поп музика с фолклорни кости", вдъхновена от кукерската традиция и нейния пречистващ грохот. На 16 години Дара стигна до третото място в българския X Factor, по-късно стана наставник в "Гласът на България", а днес "Bangaranga" вече дебютира и в класациите на Billboard.

Зад блясъка на първата българска победа обаче остава по-важният разказ, за цената, която младите изпълнители плащат, преди светът да ги аплодира. И за това, че понякога най-силното нещо, което една звезда може да каже, не е "победих", а "потърсих помощ".