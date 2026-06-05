Общо 31 уведомления за масови съкращения, обхващащи 3109 души в 15 области на страната, са подадени в бюрата по труда от началото на годината. Данните на Агенцията по заетостта очертават сериозно преструктуриране, което засяга и Пловдив.
Сред компаниите, подали официално заявление за масови съкращения пред държавните органи, е и пловдивското предприятие "Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс". Дружеството развива дейност в града под тепетата, като произвежда електронни и електромеханични модули и компоненти.
Засегнатите сектори в икономиката
Най-голям дял от заявленията се депозират от производствения сектор, където попадат предприятия от автомобилната индустрия, текстила, обувното производство, електрониката, акумулаторите, както и месопреработването и птицевъдството. Вторият значим сегмент с продължаващо преструктуриране са компаниите от сферата на ИТ и аутсорсинг услугите. Отделни вълни от освобождаване на персонал се наблюдават още в енергетиката, логистиката и търговията.
Изтегляне на заводи от страната
Най-мащабните съкращения са заявени от японския производител на автомобилни кабелни инсталации "Се Борднетце-България“, който закрива завода си в Карнобат и освобождава 800 работници на етапи до края на годината. Компанията вече затвори обекта си в Мездра през изминалата година, пренасочвайки производството към Румъния и Молдова.
Във Враца германската фирма за кабели за данни "МД Електроник" също се изтегля от българския пазар, което оставя над 500 души без работа.
Ситуацията в Старозагорско и Пазарджик
През настоящия месец стартираха съкращенията и в американската ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" в Гълъбово, където се освобождават 350 служители след изтичането на дългосрочния договор на централата с НЕК на 8 май. Директорът на местното бюро по труда в Стара Загора Георги Гьоков, който е бивш социален министър, посочва, че се очаква засегнатите лица да си намерят бързо нова работа заради високата им квалификация и вече проявения интерес от други работодатели.
В Пазарджик производителят на батерии "Елхим Искра", който временно беше спрял дейност, също предприема съкращения с цел трансформация в по-малко и по-гъвкаво предприятие съгласно приетия спасителен план, пише "Сега".
Майна Таун
преди 14 мин.
Така е в клуба на богатите, усещаме златния дъжд от ерото
Facepalm
преди 25 мин.
Ама га ви вдигаха минималната заплата нИ рИвахтИ
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