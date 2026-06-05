Подизпълнител вече подготвя терена на хотел "Марица". Извършват се предстроителни дейности на сградата на хотела, демонтират се и части от прилежащите постройки. Изнасят се стъклопакети, оборудване, въобще действа се професионално с цел да се извлекат всички ценни суровини от там.

Обектът е затворен и обезопасен и се подготвя за нов мащабен проект, съобщиха за Plovdiv24.bg от фирмата инвеститор.

Все още не е сигурно какво точно ще представлява новата сграда или комплекс. Това ще стане ясно след приключване на конкурсните процедури, които ще блъдат обявени.

В предварителните планове се предвижда старата сграда да бъде бутната, тъй като тя е с ниска височина между етажите, строена е по стари норми. Ще се преустройват и по-новите прилежащи сгради.

Емблематичният за Пловдив четиризвезден хотел "Марица" се намира на северния бряг на река Марица на булевард "Цар Борис Трети Обединител", срещу входа на панаира. Хотелският комплекс включва две кули с височина 55 метра и помощни сгради.

Оригиналната сграда е построена във връзка с провеждане на Световния младежки фестивал през 1968 г. в България.

Компания "Виктория Груп" придобива хотела през 1996 г.. След приватизацията, оригиналната сграда е облицована с алуминий и стъкло. Близо 17 години продължи изграждането на втората кула и помощните сгради на комплекса. Новото крило се състои от 17-етажна сграда, в която има два конферентни центъра, подземен паркинг, търговски център, спортен център, СПА, фитнес, офиси и хотелска част.

Хотелът бе затворен след ареста на неговия собственик Ветко Арабаджиев през 2018 г., след като бе обвинен за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи.

Бизнесменът се превърна в емблема на понятието "олигарх" заради демонстрацията на луксозен кич и връзките с политическите върхове в държавата в последните 35 години преди ареста му.

Арабаджиев участва и в приватизацията на държавния захарен завод "Кристал" в Пловдив. Той се добра и до още доходоносни бизнеси на прехода, повечето от които в туризма. Хотел "Марица" е първата му приватизация, а през 1998 г. негово дружество придобива и резиденцията на Тодор Живков в Слънчев бряг.

През 2002 г. придобива и Елените. Ветко и съпругата му Маринела са избрани за изпълнителни директори на Елените. През следващите години изникват няколко огромни хотела в Елените, по това време Арабаджиев вече има и други туристически обекти в Пловдив, в Слънчев бряг и в Пампорово.

Разрастването на империята на Арабаджиеви е съпътствано с изключителна показност. Снимков материал показва как бизнесменът си е поръчвал последен модел "Ролс-Ройс Фантом" за повече от 1 млн. лева и още други автомобили - последни модели Мерцедес-Макларън", "Майбах", "Бентли", "Порше", "Хъмър", "Рейндж Ровър" и т.н. На празненствата на фамилията пеят скъпоплатени световни звезди като Демис Русос.

През 2018 г. в два от 11-те хотела на Арабаджиев - "Маринела" и "Марица" в Пловдив, бяха извършени прокурорски претърсвания. При тях бяха намерени над 10 млн. лв. в брой.

Ветко и Маринела бяха обявени за общодържавно издирване и бе издадена европейска заповед за арест с червена бюлетина от Интерпол. След няколкомесечно търсене семейството бе открито във вила в курортно градче край Барселона.

С бутането на хотел "Марица" се слага край на една малка част от историята на един от олигарсите на прехода. Пловдивчани силно се интересуват от съдбата на емблематичния хотел. В писма до редакцията ни те питат какво се планира за това място.

Plovdiv24.bg ще продължи да ви информира какво ще се случва там.