Ансамбъл "Пирин“ съобщи със сериозна прискърб, че днес се сбогуваме с едно от знаковите си имена – талантливия танцьор Александър Хаджийски (1959–2026), който остави незаличима следа в историята на фолклорния състав. Неговата отдаденост, енергия и дълбока любов към българските традиции го превърнаха в ярка фигура за родната културна сцена.

Колегите и близките му изразяват огромна благодарност за всичко, което той посвети на сцената и на хората около себе си през земния си път, информира Plovdiv24.bg.

Вечен спомен за страстта към българския танц

Александър Хаджийски ще бъде запомнен като изключителен професионалист, притежаващ неизчерпаема сила и устрем в изкуството. Неговата усмивка и неподправена страст към народните танци остават завинаги в сърцето и спомените на голямото семейство на Ансамбъл "Пирин“.

Александър Хаджийски

Искрени съболезнования към семейството на твореца

Колективът на ансамбъла и фолклорната общност се прекланят пред светлата му памет. Изказват се най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството, роднините и всички приятели на Александър Хаджийски в този изключително тежък за тях момент.