Ръст на годишната инфлация до 7% за май отчита Националният статистически институт (НСИ) според експресната оценка на Индекса на потребителските цени. За сравнение, месец по-рано инфлацията е била 6.8%. Очакваното месечно поскъпване е 0.2%.

Най-съществено увеличение на цените през май се наблюдава в групите "Транспорт“ – с 1.2%, "Ресторанти и хотели“ – с 0.9%, както и при "Алкохолни напитки и тютюневи изделия“, където също е отчетен ръст от 0.9%. Намаление на цените е регистрирано при "Развлечения, спорт и култура“ и "Лични грижи, социална защита и други стоки и услуги“.

Паралелно с официалната статистика, анализ на приложението за сравнение на цени на Кристиян Алексиев показва, че масовите промоции в големите търговски вериги достигат средно 31%, като при плодове и зеленчуци отстъпките са по-високи - около 35%.

Според Алексиев, промоционалните кампании често създават илюзия за по-ниски цени, тъй като базовата цена на продуктите се променя динамично.

Брошурите по някой път са с много продукти, друг път с по-малко. Варират между 1500 и 2000 артикула. Една стока може днес да струва 10 евро, да бъде намалена с 50% до 5 евро, а впоследствие цената ѝ да се повиши до 12 евро, което означава реално 6 евро след "отстъпка“, т.е. по-висока крайна цена Посочва Кристиян Алексиев за БНТ

Социалното напрежение около цените остава осезаемо сред потребителите. Пенсионерка споделя, че при доход от около 300 евро се налага ограничаване на покупките до най-необходимото.

"Гледаме да не пазаруваме само най-необходимото - хляб и мляко. Колко да даваш при пенсия 300 и няколко евро? Все едно 1 евро е 1 лев“, казва тя.

По данни на НСИ се отчита и леко понижение от 0.1 процентни пункта при хранителните стоки. На пазара търговци съобщават за значителни разлики спрямо предходни години - домати и краставици, които преди са се продавали по около 1 лев и 40 стотинки, днес са на значително по-високи цени.

"Ако смятаме, че 10 евро за килограм череши в разгара на сезона е нормално, не е нормално“, коментира потребител.

На едро черешите се търгуват средно по 3.15 евро за килограм. Комисията за стокови борси и тържища отчита и поевтиняване на наблюдаваната потребителска кошница от 27 стоки до 58 евро спрямо 61 евро предходната седмица.

Инициатива

Припомняме, че правителството подготвя нова инициатива, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти. Според него се очаква цените да се понижат с над 10% вследствие на предстоящите мерки.

Сред основните предложения е инициативата "Кошница с грижа“, която трябва да обхване базови хранителни стоки. По думите на министъра в програмата доброволно ще се включат както големите търговски вериги (като "Кауфланд“, "Лидл“, "Билла“), така и по-малките магазини.

Високи цени

Много експерти смятат все пак, че големите търговски вериги не могат да бъдат определяни като основен виновник за високите цени на храните, тъй като крайната цена е резултат от множество натрупани фактори по цялата верига на доставки. Според тях често се пропуска анализът на цялата логистична и търговска верига, включително ролята на по-малките магазини и междинните звена. Михайлов коментира, че именно този по-широк контекст рядко се отчита при публичните дебати за ценовите равнища.

Мерки

Припомняме, че също така Предложените от новата власт промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, представяни като инструмент за овладяване на растящите цени, предизвикват сериозни притеснения сред Сдружението за модерна търговия. Според Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия, мерките крият риск от прекомерна държавна намеса в пазарните отношения и могат да доведат до обратен ефект – ограничаване на промоциите, собствените марки и дори ново поскъпване на стоките.

Вълканов смята, че промените са насочени към конкретни пазарни играчи и ще засегнат най-вече големите търговски вериги като "Кауфланд“, "Лидл“, "Билла“ и др. Според него новите правила могат сериозно да ограничат промоционалните кампании, към които българските потребители са силно ориентирани.

Под заплаха се оказват и собствените марки на веригите, които често предлагат по-добро съотношение между цена и качество. Именно чрез икономии от мащаба тези продукти позволяват по-ниски цени за крайните потребители.