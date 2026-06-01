Супербурята вече официално навлезе на територията на България, носейки със себе си сериозна опасност и динамични метеорологични явления. Първият удар пое районът на Кула, където бяха регистрирани силни пориви на вятъра със скорост до 70-75 километра в час. Основната и най-агресивна структура на циклона обаче премина малко по-на юг и се насочи към Грамада и Белоградчик. В момента стихията се движи бързо на изток, като очакванията са в следващите часове тя да достигне Бойчиновци, Лом, Вълчедръм, Кнежа и Плевен. Паралелно с тези процеси на север, мощни купесто-дъждовни облаци започнаха бързо да се развиват и над Софийското поле, предава Meteo Balkans.

По-рано от метеорологичните централи предупредиха, че към страната се приближава огромна мезо-конвективна система от Сърбия с изключително висока гръмотевична активност. Сателитните данни показаха, че в ядрото на бурята са регистрирани около 8000 мълнии само в рамките на един час. Настоящите радарни изображения ясно илюстрират мащаба на тази мощна конвективна система, която тепърва ще оказва съществено влияние върху времето в Северозападна и Централна Северна България. В същото време купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гърмотевици се развива и над Южна и Източна България.

Ситуацията в страната остава изключително контрастна. Към осемнадесет часа бяха отчетени огромни температурни разлики, вариращи от осемнадесет градуса в Добрич, където падна интензивен краткотраен дъжд с гръмотевична буря и количество на валежите от 14 литра на квадратен метър, до тридесет и един градуса в горещия Сандански.

През нощта времето ще запази неспокойния си характер главно над Северна България, където ще продължи да има краткотрайни превалявания, придружени от силна гърмотевична дейност и потенциална опасност от градушки. На юг обстановката ще се нормализира по-бързо. Очаква се до полунощ гръмотевичните явления в Южна България напълно да затихнат, като през втората половина от нощта там ще преобладава ясно и спокойно време.