Консумацията на желирани бонбони с канабиноид е довела до трайни и неочаквани промени в зрението на 26-годишен мъж, който е отключил рядкото състояние, известно като синдром на визуален сняг. За медицинския случай съобщи гастроентерологът д-р Стефан Митев в публикация пред своите последователи в социалните мрежи.
Данните за необичайната диагноза са представени по време на мащабния американски конгрес по вътрешни болести (ACP 2026 Internal Medicine Meeting), информира Plovdiv24.bg. Пациентът е изял за първи път в живота си желирани бонбони, съдържащи около 4 мг делта-8 тетрахидроканабинол (THC). Младият мъж е нямал известни съпътстващи заболявания, не е приемал лекарства и по принцип не е употребявал алкохол, цигари или марихуана.
Симптоми като при изгубен телевизионен сигнал
Непосредствено след консумацията на продуктите, мъжът е получил странни нарушения в зрителното поле. Симптомите са включвали постоянно виждане на малки точки, наподобяващи липсата на сигнал при старите телевизори, както и светлинни отблясъци. Пациентът е развил палинопсия – виждане на обекти, след като те вече са изчезнали от зрението му, и фотопсия, която се изразява във виждането на несъществуващи проблясъци.
Проведените детайлни изследвания, сред които магнитно-резонансна томография (МРТ) на глава, преглед от невро-офталмолог, оценка на зрителната острота, офталмоскопия и оптична кохерентна томография (ОКТ), са отчели напълно нормални резултати, без видими физически увреждания.
Същност на синдрома на визуален сняг
Въпреки нормалните изследвания, пациентът напълно отговаря на критериите за синдром на визуален сняг (visual snow syndrome - VSS). Заболяването е описано за първи път през 1995 г. и се характеризира с това, че цялото зрително поле на човека се заема от точки, приличащи на сняг или "линии от мравки“. Синдромът понякога се свързва с мигрена, но при конкретния 26-годишен мъж такава липсва. Състоянието може да бъде първично (без ясна причина) или вторично – провокирано от прием на халюциногени, претърпяна травма на главата или хронични неврологични заболявания.
Медицината все още няма доказано и ефективно лечение за visual snow syndrome. Голяма част от засегнатите пациенти остават с тези постоянни зрителни промени до края на живота си, като състоянието им не се влияе от прилагането на различни медикаментозни и немедикаментозни терапии.
Медицинският случай е официално публикуван от американския лекар д-р М. С. Вафиадес през 2024 г. в научното издание Frontiers in Ophthalmology под заглавие "Delta-8 gummies causing visual snow: a case report". Авторът на изследването посочва, че описаните последствия трябва да служат като сериозно предупреждение за хората и да ги накарат да се замислят, преди да консумират каквито и да е продукти, съдържащи делта-8 тетрахидроканабинол.
