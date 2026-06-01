Консумацията на желирани бонбони с канабиноид е довела до трайни и неочаквани промени в зрението на 26-годишен мъж, който е отключил рядкото състояние, известно като синдром на визуален сняг. За медицинския случай съобщи гастроентерологът д-р Стефан Митев в публикация пред своите последователи в социалните мрежи.

Данните за необичайната диагноза са представени по време на мащабния американски конгрес по вътрешни болести (ACP 2026 Internal Medicine Meeting), информира Plovdiv24.bg. Пациентът е изял за първи път в живота си желирани бонбони, съдържащи около 4 мг делта-8 тетрахидроканабинол (THC). Младият мъж е нямал известни съпътстващи заболявания, не е приемал лекарства и по принцип не е употребявал алкохол, цигари или марихуана.

Симптоми като при изгубен телевизионен сигнал

Непосредствено след консумацията на продуктите, мъжът е получил странни нарушения в зрителното поле. Симптомите са включвали постоянно виждане на малки точки, наподобяващи липсата на сигнал при старите телевизори, както и светлинни отблясъци. Пациентът е развил палинопсия – виждане на обекти, след като те вече са изчезнали от зрението му, и фотопсия, която се изразява във виждането на несъществуващи проблясъци.

Проведените детайлни изследвания, сред които магнитно-резонансна томография (МРТ) на глава, преглед от невро-офталмолог, оценка на зрителната острота, офталмоскопия и оптична кохерентна томография (ОКТ), са отчели напълно нормални резултати, без видими физически увреждания.

Картината, която вижда човек с този синдром

Същност на синдрома на визуален сняг

Въпреки нормалните изследвания, пациентът напълно отговаря на критериите за синдром на визуален сняг (visual snow syndrome - VSS). Заболяването е описано за първи път през 1995 г. и се характеризира с това, че цялото зрително поле на човека се заема от точки, приличащи на сняг или "линии от мравки“. Синдромът понякога се свързва с мигрена, но при конкретния 26-годишен мъж такава липсва. Състоянието може да бъде първично (без ясна причина) или вторично – провокирано от прием на халюциногени, претърпяна травма на главата или хронични неврологични заболявания.

Медицината все още няма доказано и ефективно лечение за visual snow syndrome. Голяма част от засегнатите пациенти остават с тези постоянни зрителни промени до края на живота си, като състоянието им не се влияе от прилагането на различни медикаментозни и немедикаментозни терапии.

Медицинският случай е официално публикуван от американския лекар д-р М. С. Вафиадес през 2024 г. в научното издание Frontiers in Ophthalmology под заглавие "Delta-8 gummies causing visual snow: a case report". Авторът на изследването посочва, че описаните последствия трябва да служат като сериозно предупреждение за хората и да ги накарат да се замислят, преди да консумират каквито и да е продукти, съдържащи делта-8 тетрахидроканабинол.